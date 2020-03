Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin faaliyetleri durduruldu İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca 81 il valiliğine gönderilen ek genelge ile tiyatro, sinema, gösteri merkezi, nişan-düğün salonu, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi gibi umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin faaliyetleri, bugün 24.00 itibarıyla geçici olarak durduruldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen koronavirüs (Kovid-19) salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla önlemler alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler sonucunda alınan 'koronavirüs tedbirleri' konulu ek genelgenin 81 il valiliğine gönderildiği belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

"Genelge ile bugün saat 24.00 itibarıyla tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan-düğün salonu, çalgılı-müzikli lokanta-kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durduruldu. 'TAZİYE EVİ' FAALİYETLERİ DURDURULACAKBakanlıktan yapılan açıklamaya göre ayrıca sivil toplum kuruluşlarının genel kurulları, eğitimleri, insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetleri bugün saat 24.00 itibarıyla geçici olarak ertelenecek. Toplu olarak vatandaşları bir arada bulunduğu 'taziye evleri'nin faaliyetleri de bugün 24.00 itibarıyla durdurulacak.

Bakanlık, söz konusu bu tedbirlere ilişkin vali-kaymakamlar tarafından il-ilçe belediyeleri ile işbirliği içinde ilgi Kanun hükümleri çerçevesinde gerekli tedbirlerin ivedilikle planlanması-uygulanması ve kolluk birimleri tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini istedi.

