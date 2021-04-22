"Umudun ve sevginin artması adına çocuklara olan inancımız tamdır"
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"Umudun ve sevginin artması adına çocuklara olan inancımız tamdır"

'Umudun ve sevginin artması adına çocuklara olan inancımız tamdır'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Büyükkılıç, Cumhuriyetin temelinin atıldığı bugünün Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından tüm dünya çocuklarına bayram olarak armağan edildiğini ifade ederek, geleceğin mimari olarak gördüğü çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Başkan Büyükkılıç, mesajında "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 101. kuruluş yıldönümü ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın dünyada çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayram olarak kutlandığını belirten Büyükkılıç, sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün ayrıca Cumhuriyetin temellerinin atıldığı gündür. Hem bağımsızlığımızın sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş yıldönümünü, hem de dünyayı yönetecek olan çocuklarımıza armağan edilen bu özel günü en içten duygularımla kutluyorum. Daha yaşanılabilir bir dünya için, umudun ve sevginin daha çok artması için çocuklarımıza inancım tamdır. Geleceğe dair umut olan tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, hepsini sevgiyle kucaklıyorum. Başta, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ülkemizin bölünmez bütünlüğü için canlarını feda etmiş tüm şehitlerimizi, ebediyete intikal etmiş kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum." - KAYSERİ

'Umudun ve sevginin artması adına çocuklara olan inancımız tamdır'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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