"Umudun Toprağı" belgeseline ödül

11.12.2019 17:20 | Son Güncelleme: 11.12.2019 17:20

Erzurum Kongresi'nin 100.yılı nedeniyle Valilik ve TRT'nin ortak hazırladığı "Umudun Toprağı" isimli belgesel, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 2019 Sedat Simavi Ödüllerinde, 'En İyi Belgesel' ödülünü aldı.

Milli Mücadele'nin dönüm noktalarından olan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Erzurum Kongresi'nin 100. yıl dönümünde TRT tarafından hazırlanan belgesel Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları, 23 Temmuz 1919'da emperyalist güçlerin Osmanlı topraklarını paylaşmaya çalıştığı dönemde, Erzurum Kongresi ile Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atılmasının anlatılıyor.

Türk milletinin var olma mücadelesindeki kararlılığını gösterdiği ve tarihi kongrede alınan "Milli sınırlar içinde vatan bölünmez bir bütündür, parçalanamaz" kararının sahnelendiği belgesel, birincilik veren jüri kadar izleyenlerin de büyük beğenisini topladı.

Yapımcılığını Emine Moğul, Yönetmenliğini Fatma Neslihan Semerci'nin yaptığı belgesel aynı zamanda 7. Antakya Uluslararası Film Festivali'nde de finale kaldı.

Kaynak: AA