Umudumuz Şaban filmi oyuncuları kim? Umudumuz Şaban filmi konusu, oyuncuları ve Umudumuz Şaban özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Umudumuz Şaban filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Umudumuz Şaban filmini izleyecek olanların merak ettiği Umudumuz Şaban konusu nedir, Umudumuz Şaban oyuncuları kimler ve Umudumuz Şaban özeti gibi konuları inceliyoruz.

UMUDUMUZ ŞABAN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Köyden kente gelen Şaban'ın yaşadığı yerde, köyünde olduğu gibi bir arsa ağası türemiştir. Halk ile arsa ağası arasında büyük bir çekişme yaşanmaktadır. Ağaya karşı çıkan Şaban, halk tarafından kahraman ilan edilir.

Yönetmen: Kartal Tibet Oyuncular:Kemal Sunal, Turgut Özatay, Yadigar Ejder, Hakkı Kıvanç, Hikmet Taşdemir Tür: Komedi Yapım Yılı: 1979 (83 dk) Vizyon Tarihi: 1 Ocak 1979 Pazartesi Senaryo: Reha Yurdakul, Suphi Tekniker

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