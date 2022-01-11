Umudumuz Şaban filmi oyuncuları kim? Umudumuz Şaban filmi konusu, oyuncuları ve Umudumuz Şaban özeti!
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Umudumuz Şaban filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Umudumuz Şaban konusu, özeti ve Umudumuz Şaban oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Umudumuz Şaban filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Umudumuz Şaban filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Umudumuz Şaban filmini izleyecek olanların merak ettiği Umudumuz Şaban konusu nedir, Umudumuz Şaban oyuncuları kimler ve Umudumuz Şaban özeti gibi konuları inceliyoruz.
UMUDUMUZ ŞABAN FİLMİ KONUSU NEDİR?
Köyden kente gelen Şaban'ın yaşadığı yerde, köyünde olduğu gibi bir arsa ağası türemiştir. Halk ile arsa ağası arasında büyük bir çekişme yaşanmaktadır. Ağaya karşı çıkan Şaban, halk tarafından kahraman ilan edilir.UMUDUMUZ ŞABAN FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Yönetmen: Kartal Tibet
Oyuncular:Kemal Sunal, Turgut Özatay, Yadigar Ejder, Hakkı Kıvanç, Hikmet Taşdemir
Tür: Komedi
Yapım Yılı: 1979 (83 dk)
Vizyon Tarihi: 1 Ocak 1979 Pazartesi
Senaryo: Reha Yurdakul, Suphi Tekniker
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