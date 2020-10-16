Umudum Olur Musun Derneği'nden Manisalı öğrencilere tablet bağışı
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Umudum Olur Musun Derneği'nden Manisalı öğrencilere tablet bağışı

16.10.2020 14:14 | Son Güncelleme: 16.10.2020 14:17
Umudum Olur Musun Derneği'nden Manisalı öğrencilere tablet bağışı

Umudum Olur Musun Derneği Başkanı Erdoğan Uludağ, durumu olmayan öğrencilere ulaştırılması için Manisa Valiliği'ne 25 adet tablet bağışladı.

Manisa Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen, durumu olmayan öğrencilere yönelik başlattıkları tablet kampanyasına ilişkin dikkat çeken bir olayı paylaştı.

Kampanyayı internette görüp kendisine ulaşan Umudum Olur Musun Derneği Başkanı Erdoğan Uludağ ile telefon görüşmesini aktaran Özmen, Uludağ'ın öğrencilerin eğitimine destek vermek amacıyla 25 tablet desteğinde bulunacağını söyledi.

Twitter hesabından diyaloğu anlatan Mevlüt Özmen, şu paylaşımlarda bulundu:

Umudum Olur Musun Derneği'nden Manisalı öğrencilere tablet bağışı

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