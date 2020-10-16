Umudum Olur Musun Derneği'nden Manisalı öğrencilere tablet bağışı

Umudum Olur Musun Derneği Başkanı Erdoğan Uludağ, durumu olmayan öğrencilere ulaştırılması için Manisa Valiliği'ne 25 adet tablet bağışladı.