Umudu korona virüs engeline takılan Abdurrahman'ın durumu kötüleşti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Umudu korona virüs engeline takılan Abdurrahman'ın durumu kötüleşti

Umudu korona virüs engeline takılan Abdurrahman'ın durumu kötüleşti
08.05.2020 10:45 | Son Güncelleme: 08.05.2020 10:45

Lösemi hastası olan ve annesiyle kardeşi Suriye'de olduğu için ilik nakli yapılamayan 2 yaşındaki Abdurrahman'ın durumu kötüleşince Adana'da hastaneye kaldırıldı.

Lösemi hastası olan ve annesiyle kardeşi Suriye'de olduğu için ilik nakli yapılamayan 2 yaşındaki Abdurrahman'ın durumu kötüleşince Adana'da hastaneye kaldırıldı. Baba Muhlis Julli, İçişleri Bakanlığından Hatay'a gönderilecek onay yazısını beklediğini ve çocuğunun günden güne gözünün önünde eridiğini söyledi.

Suriye'nin İdbib kentinde yaşayan Muhlis Julli ve Betül Baradiği çiftinin 2 yaşındaki oğulları Abdurrahman'a doğuştan lösemi teşhisi konuldu. Küçük çocuğun durumu ağırlaşınca baba Muhlis, oğlunu 7 ay önce gerekli izinleri alıp Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Çocuk Hematoloji servisine getirdi.

Aradan aylar geçmesine rağmen küçük Abdurrahman'a uygun ilik bir türlü bulunamadı ve doktorlar kardeşi ve annesinin iliklerinin uyabileceğini babaya söyledi. Ancak korona virüs nedeniyle sınır kapıları kapandığı için anne ve oğlu Suriye'den Türkiye'ye gelemedi.

Geçen 24 Nisan tarihinde baba ile oğlunun konusu haber olunca Hatay Valiliği devreye girip gerekli izinleri verdi ancak İçişleri Bakanlığının da gerekli izni vermesi gerektiği babaya söylendi. Aradan 14 gün geçmesine rağmen gerekli izin gelmedi.

2 yaşındaki Abdurrahman dün kötüleşince baba oğlunu hastaneye yatırmak zorunda kaldı. Şu anda tedavi gören küçük çocuk, bir an önce annesi ve kardeşini bekliyor.

"14 GÜNDÜR FAKS GELMEDİ"

Gazetecilere tercüman aracılığıyla konuşan baba Muhlis, oğlunun günden güne eridiğini söyleyerek, "Çocuğun durumu gittikçe kötüye gidiyordu ve boynunun oraya kan çekmeleri için bir yer açtılar. O da iltihap kaptı. Kana karışma riski olduğu için hastaneye kaldırıldı. Daha önce habere çıktığımda gerekli bilgileri aldılar ve işlemin onaylandığını söylediler. Ancak Ankara'dan bir faks beklediklerini bize söylediler. O faks da 14 gündür gelmedi" diye konuştu.

"ÇOCUĞUM ÖLÜYOR"

Abdurrahman'ın tek umudunun annesiyle kardeşi olduğunu belirten Muhlis Julli, "Çocuk her gün gözümün önünde eriyor artık dayanamıyorum. Sadece faks lazım. Devlet yetkililerinden rica ediyorum. Çocuk öldükten sonra ben faks istemiyorum. Bir umut annesiyle kardeşinin gelmesini bekliyoruz. Çocuğum ölüyor, yardım istiyorum. Allah şimdiden razı olsun" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Aralarında zincir marketlerin de olduğu 29 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı Haberler
Son Dakika: Aralarında zincir marketlerin de olduğu 29 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı
Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun Haberler
Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun
Araya giren hatırlı kişi, Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker'i barıştırdı Haberler
Araya giren hatırlı kişi, Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker'i barıştırdı
Evrim ve Nisa ile oynadığı voleybol maçını kazanan Acun Ilıcalı: Seyircimizden özür dileriz, pişmanım Haberler
Evrim ve Nisa ile oynadığı voleybol maçını kazanan Acun Ilıcalı: Seyircimizden özür dileriz, pişmanım
Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı Haberler
Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı
18 sayfalık not bırakıp kendini ağaca asan gencin, bıraktığı notta yakınlarını sorumlu tuttuğu ortaya çıktı Haberler
18 sayfalık not bırakıp kendini ağaca asan gencin, bıraktığı notta yakınlarını sorumlu tuttuğu ortaya çıktı
EPDK'dan İGDAŞ'ın doğal gaz faturalarına ilişkin yeni açıklama: Ödemek zorunda değilsiniz, ödeyenler iade alacak
EPDK'dan İGDAŞ'ın doğal gaz faturalarına ilişkin yeni açıklama: Ödemek zorunda değilsiniz, ödeyenler iade alacak
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç mal varlığını anlattı: 12 ev 4 arabam var
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç mal varlığını anlattı: 12 ev 4 arabam var
Libya'da Türkiye Büyükelçiliği yakınlarına roketli saldırı: 3 ölü, 4 yaralı
Libya'da Türkiye Büyükelçiliği yakınlarına roketli saldırı: 3 ölü, 4 yaralı
Günlük burç yorumları 8 Mayıs 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 8 Mayıs 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, İngiltere Premier Ligi'nde yılın en iyi 11'ine seçildi
Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, İngiltere Premier Ligi'nde yılın en iyi 11'ine seçildi
Denizlili esnaf dükkanının önüne koyduğu raftaki gıdalarla iyiliğe aracı oldu
Denizlili esnaf dükkanının önüne koyduğu raftaki gıdalarla iyiliğe aracı oldu
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 270 bini, vaka sayısı ise 3 milyon 900 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 270 bini, vaka sayısı ise 3 milyon 900 bini aştı
Milli futbolcu Arda Turan birçok kulüpten transfer teklif aldığını açıkladı
Milli futbolcu Arda Turan birçok kulüpten transfer teklif aldığını açıkladı
Eski Başbakan Mesut Yılmaz beyin ameliyatı oldu
Eski Başbakan Mesut Yılmaz beyin ameliyatı oldu
Danimarka gazetesi Information: Türkiye, Orta Doğu'nun SİHA süper gücü
Danimarka gazetesi Information: Türkiye, Orta Doğu'nun SİHA süper gücü
Balık tutarken dereye düşen kuzenlerin cansız bedenlerine ulaşıldı
Balık tutarken dereye düşen kuzenlerin cansız bedenlerine ulaşıldı
Eşini ve 3 çocuğunu bırakıp tavukçuya kaçan kadına aşığından büyük şok: Gelmesin, istemiyorum
Eşini ve 3 çocuğunu bırakıp tavukçuya kaçan kadına aşığından büyük şok: Gelmesin, istemiyorum
Antwerp, milli kaleci Sinan Bolat ile yollarını ayırdı
Antwerp, milli kaleci Sinan Bolat ile yollarını ayırdı
'Fenerbahçe başkanlığı gibi bir düşüncem yok' diyen Acun, kulüp satın almak istiyor
"Fenerbahçe başkanlığı gibi bir düşüncem yok" diyen Acun, kulüp satın almak istiyor
Bekçinin sopayla kendisine saldıran kişiyi vurma anı kamerada!
Bekçinin sopayla kendisine saldıran kişiyi vurma anı kamerada!
Kısıtlamanın sona ermesinden sonra tatilciler Muğla'ya akın ediyor
Kısıtlamanın sona ermesinden sonra tatilciler Muğla'ya akın ediyor
Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Ragıp Zarakolu hakkında soruşturma başlatıldı
Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Ragıp Zarakolu hakkında soruşturma başlatıldı
Sivas'ta ortaya çıkan etçil 'sarıkız' örümceği, köylüleri tedirgin etti
Sivas'ta ortaya çıkan etçil "sarıkız" örümceği, köylüleri tedirgin etti
'İmamoğlu'nun FETÖ'cü olduğunu düşündüğüm için tehdit ettim' diyen sanık tahliye edildi
"İmamoğlu'nun FETÖ'cü olduğunu düşündüğüm için tehdit ettim" diyen sanık tahliye edildi
Gıda yardımını beğenmeyen Tunuslu jiletle kendini yaraladı
Gıda yardımını beğenmeyen Tunuslu jiletle kendini yaraladı
Marmaray'dan ilk yurt içi yük treni yarın geçecek
Marmaray'dan ilk yurt içi yük treni yarın geçecek
Mike Tyson'ın kulağını ısırdığı boksör Evander Holyfield, boksa geri dönüyor
Mike Tyson'ın kulağını ısırdığı boksör Evander Holyfield, boksa geri dönüyor
İtalyan araştırmacılar ilan etti: Dünyada koronavirüsü öldüren ilk aşıyı geliştirdik
İtalyan araştırmacılar ilan etti: Dünyada koronavirüsü öldüren ilk aşıyı geliştirdik
Son Dakika: Ücretsiz izne çıkarılanlar için nakdi ücret desteği yarın başlıyor
Son Dakika: Ücretsiz izne çıkarılanlar için nakdi ücret desteği yarın başlıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Özgür Özel Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Sezen Aksu Özer Kızıltan Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo Kevin Prince Boateng
Daha Fazla Kadın Karar Bursa Muğla
Şu an buradasınız: Umudu korona virüs engeline takılan Abdurrahman'ın durumu kötüleşti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.5.2020 12:20:36. #1.14#
title