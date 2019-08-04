- Umuda yolculukta yine insanlık dramı

4 gündür aç ve susuz olduğu için bitkin düşen 11 yaşındaki Şiar Muhammed, hastaneye kaldırıldı

İZMİR - Sahil Güvenlik ekiplerinin İzmir'in Çeşme ilçesinde kurtardığı göçmenler arasında bulunan ve 4 gündür aç ve susuz olduğu için bitkin düşen 11 yaşındaki Suriyeli Şiar Muhammed, hastaneye kaldırıldı.

Sahil Güvenlik ekipleri, bugün saat 04.00 sıralarında Çeşme Karaabdullah Burnu açıklarında iki ayrı şişme bota müdahale etti. Şişme botlarda bulunan Suriye, Filistin, Senegal, Somali ve Sri Lanka uyruklu 56 göçmen, Sahil Güvenlik botuna alınarak Çeşme iskelesine getirildi. Göçmenler Sahil Güvenlik botuna alınırken bir şişme bot battı. Diğer şişme bot ise Çeşme iskelesine getirilerek bağlandı.

Şiar Muhammed hastaneye kaldırıldı

Göçmenler arasında bulunan Suriye uyruklu 11 yaşındaki Şiar Muhammed'in durumu ise yürekleri sızlattı. Babasının kucağında bitkin durumda yatan Şiar Muhammed'in 4 gündür aç ve susuz olduğu öğrenilirken, kendisine verilen yiyecek ve içecekleri de yiyememesi ve içememesi üzerine 112 Acil Servis'e haber verildi. Çeşme iskelesine gelen 112 Acil Servis ekibi, 4 gündür hiçbir şey yeyip içmediğini ve evde iki kez kustuğu söylenen bitkin haldeki Şiar Muhammed'i ambulansla Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesine kaldırdı.

Çeşme iskelesindeki göçmenler de işlemlerinin tamamlanması için Çeşme Belediyesine ait bir otobüsle Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Göçmenlerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edilecekleri öğrenildi.

Kaynak: İHA