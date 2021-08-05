Umuda yolculukta can pazarı
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Umuda yolculukta can pazarı

Umuda yolculukta can pazarı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van'ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan tırın dorsesinde havasızlıktan ve açlıktan bitkin düşen 300 düzensiz göçmen yakalandı.

Van'ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan tırın dorsesinde havasızlıktan ve açlıktan bitkin düşen 300 düzensiz göçmen yakalandı.

Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince elde edilen istihbari bilgiler doğrultusunda takibe alınan tırda arama yapıldı. Aramada, tırın dorsesinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 300 düzensiz göçmen yakalandı. Havasızlıktan ve açlıktan bitkin düşen düzensiz göçmenler sağlık kontrolünden geçirilirken, İl Göç İdaresi görevlilerince getirilen maske, ekmek, su ve yemek de jandarma ekipleri tarafından dağıtıldı.

Organizatörlük yaptıkları iddiasıyla tır sürücüsü M.A. ile şüpheliler M.D., E.S. ve M.S. gözaltına alındı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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