Umuda Yolculuk Sahil Güvenliğe Takıldı

Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni'nin katil zanlısı yakalandı!
Adana'da trafik polisi dehşet saçtı! 2 dayısını ve kuzenini öldürdü
CHP'li vekil, Atatürk posteriyle Milli Eğitim Müdürü'nün odasını bastı
Taksici pes dedirtti! Önce taksimetreyi açtı, sonra okeyi
ABD'ye 11 Eylül'ü unutturan felaket! İnanılmaz fotoğraflar geliyor
Kamuya 30 bin yeni personel alınacak! İşte kurumların listesi
Paylaştığı fotoğraftaki detay, İdo'yu rezil etti
İlk bakışta yanlış anlaşılan 30 fotoğraf!
Başkent'te yol kenarında yürek sızlatan görüntü!
Çocuk tacizcisine sokak ortasında linç! Polis ellerinden zor aldı
Özge Ulusoy, paylaşımındaki 'ince' ayrıntıyla madara oldu
Yeni transfer oyuna girdikten 2 dakika sonra golünü attı
Okul zili onlar için bir hafta erken çaldı
Irma kabusu milyonları karanlığa gömdü!
Somali sınırındaki askeri üsse bombalı saldırı: 10 ölü!