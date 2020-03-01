Umuda yolculuk 'engel' tanımıyor
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Umuda yolculuk 'engel' tanımıyor

Türkiye'nin çeşitli illerinden Edirne'ye gelerek Yunanistan'a geçmeye devam eden binlerce göçmenin arasında bulunan engelli göçmenler de umut yolculuğuna devam ediyor.

01.03.2020 09:40 | Son Güncelleme: 01.03.2020 09:40
Umuda yolculuk 'engel' tanımıyor

'nin çeşitli illerinden 'ye gelerek 'a geçmeye devam eden binlerce göçmenin arasında bulunan engelli göçmenler de umut yolculuğuna devam ediyor.


Edirne'ye gelen göçmenlerin umut yolculuğu 3'üncü günde de devam ediyor.


İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinden Edirne'ye gelen göçmenler Yunanistan'a geçmek için Pazarkule Sınır Kapısında bulunan tampon bölgeye toplanıyor.


Yunan sınırı olan ve binlerce göçmenin gerek bot gerekse yürüyerek geçtiği Edirne'nin sınır köyü Doyran köyünde de mülteci yoğunluğu yaşanıyor.


Binlerce kadın ve bebeğin bulunduğu umut yolculuğunda bedensel engelli göçmenlerin de olduğu görüldü. Engelli göçmenlerin tekerlekli sandalyeler ile sınıra yürümesi günlerdir sürüyor.


Tampon bölgeye ulaşan ve Yunan polisinin çok sert müdahalesiyle karşılaşan bazı engelli göçmenler ise zaman zaman zor anlar yaşıyor. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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