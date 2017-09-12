Umuda Yolculuk Başkale'de Bitti

Van'ın Başkale ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Afganistan uyruklu 52 kişi yakalandı.



Alınan bilgilere göre, Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi Yeşilbulak mevkiinde askerlerin yaptığı gözetlemede bir grup tespit edildi. Anında yapılan müdahale sonucu grubun yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 20'si çocuk, 10'u kadın ve 22'si erkek olmak üzere 52 Afganistanlı kaçak şahıs olduğu belirlendi.



Başkale İlçe Jandarma Komutanlığına getirilerek misafir edilen Afganlara Mehmetçik yemek ikramında bulundu. Kaçak şahıslar, sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra Van Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi Müdürlüğüne sevk edildi. - VAN