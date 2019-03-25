Umuda Pedal Ekibi, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı İçin Pedal Çeviriyor

TEGV çocukları için 6 -7 Nisan 2019 tarihlerinde Mardin'den Göbeklitepe'ye 200 kilometre pedal çevirecek Umuda Pedal Ekibi, Ferit Aysan Eğitim Parkı ve Batman Merkez Öğrenim Birimi'ne verdikleri destekten sonra, bu kez de Batman Savur Öğrenim Birimi – Abdulgani Aras Etkinlik Merkezi'nde kurulacak olan Tasarım ve Beceri Atölyesi için bağış toplayacak.

Bisiklet sürmeyi bir yaşam biçimi olarak benimseyen doktorlar ve iş insanlarından oluşan Umuda Pedal Ekibi, 15 kişiden oluşan bir grupla 6 - 7 Nisan 2019 tarihlerinde Mardin'den Göbeklitepe'ye 200 kilometre pedal çevirerek TEGV Mardin Savur Öğrenim Birimi Abdulgani Aras Etkinlik Merkezi'nde kurulacak Tasarım ve Beceri Atölyesi için fon sağlayacak.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın Tasarım ve Beceri Atölyeleri, çocuklara 3D baskı cihazından robot kitlerine, kodlama platformlarından elektronik devre kartlarına kadar uzanan geniş bir yelpazede yeni nesil öğrenme imkânı sunuyor. "Yap, Paylaş, Ver, Öğren, Donan, Oyna, Katıl, Destekle ve Değiştir" sloganıyla çocukları problem çözme, yaratıcılık, eleştirel düşünme ve teknolojik iletişim konularında geliştiren "Tasarım ve Beceri Atölyeleri" eğlenceli olduğu kadar multi-disipliner bir öğrenme modeli olarak kabul ediliyor. Çocuklarımızın coşkuyla geldiği, sevgiyle karşılandığı, eğitimle güçlendiği özel bir mekân olan Tasarım ve Beceri Atöyeleri'nin sayıları TEGV'in stratejik planı dâhilinde, 2019 ve 2020 yılında artmaya devam edecek.

Kaynak: Bültenler