Umuda Koşan Kızlar Filmi

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New York'ta yaşayan üç kız kardeş Tai, Rainn ve Brooke Sheppard atletizmle uğraşmaktadır. En büyük hayalleri olan Gençlik Olimpiyatları'nı kazanmak için zorlu bir mücadeleye girişen kardeşler, bu sırada karşılaştıkları sorunların üstesinden gelmeye çalışır.

Yönetmen: Tone Grøttjord-Glenne, Corinne van der Borch

Filmin Türü: 0

Orijinal Adı: Sisters on Track

Yapımcı Firma: Netflix

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 96 dk.

Dağıtıcı Firma: Netvizyon

Vizyon Tarihi: 24.06.2021

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Kaynak: InterSinema.com