Umuda Koşan Kızlar Filmi
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Umuda Koşan Kızlar Filmi

Umuda Koşan Kızlar Filmi
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Umuda Koşan Kızlar filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Umuda Koşan Kızlar filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

New York'ta yaşayan üç kız kardeş Tai, Rainn ve Brooke Sheppard atletizmle uğraşmaktadır. En büyük hayalleri olan Gençlik Olimpiyatları'nı kazanmak için zorlu bir mücadeleye girişen kardeşler, bu sırada karşılaştıkları sorunların üstesinden gelmeye çalışır.

Yönetmen: Tone Grøttjord-Glenne, Corinne van der Borch

Filmin Türü: 0

Orijinal Adı: Sisters on Track

Yapımcı Firma: Netflix

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 96 dk.

Dağıtıcı Firma: Netvizyon

Vizyon Tarihi: 24.06.2021

Umuda Koşan Kızlar Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

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Kaynak: InterSinema.com

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