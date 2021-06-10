Umuda Koşan Kızlar Filmi
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New York'ta yaşayan üç kız kardeş Tai, Rainn ve Brooke Sheppard atletizmle uğraşmaktadır. En büyük hayalleri olan Gençlik Olimpiyatları'nı kazanmak için zorlu bir mücadeleye girişen kardeşler, bu sırada karşılaştıkları sorunların üstesinden gelmeye çalışır.
Yönetmen: Tone Grøttjord-Glenne, Corinne van der Borch
Filmin Türü: 0
Orijinal Adı: Sisters on Track
Yapımcı Firma: Netflix
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 96 dk.
Dağıtıcı Firma: Netvizyon
Vizyon Tarihi: 24.06.2021
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Kaynak: InterSinema.com