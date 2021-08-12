'Umuda Bir Nefes' Atatürk Üniversitesi'nden
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'Umuda Bir Nefes' Atatürk Üniversitesi'nden

'Umuda Bir Nefes' Atatürk Üniversitesi'nden
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Atatürk Üniversitesi Tortum Meslek Yüksekokulu olarak Toplumsal Duyarlılık Projeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi ortaklığı ile "Umuda Bir Nefes" projesi kapsamında orman yangınlarının yaşandığı bölgelere yardım için malzeme gönderildi.

Atatürk Üniversitesi Tortum Meslek Yüksekokulu olarak Toplumsal Duyarlılık Projeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi ortaklığı ile "Umuda Bir Nefes" projesi kapsamında orman yangınlarının yaşandığı bölgelere yardım için malzeme gönderildi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, "Son zamanlarda yaşadığımız orman yangınları millet olarak hepimizi derinden sarstı. Yanan sadece ormanlarımız değil; canlarımız, geleceğimiz, nefesimiz, torunlarımıza bırakacağımız en büyük servetimiz. Bu ateşe duyarsız kalmadık ve bir damla su olabilmek adına, Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın sonsuz hassasiyeti ve desteği ile Atatürk Üniversitesi Tortum Meslek Yüksekokulu olarak Toplumsal Duyarlılık Projeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi ortaklığı ile "Umuda Bir Nefes" isimli, yürütücülüklerini Dr. Öğ. Üyesi Hayrunnisa Mazlumoğlu ve Öğr. Görevlisi Nurhan Akbulut'un yaptığı proje grubunu gerçekleştirdik. Proje kapsamında orman kahramanlarımıza, toz maskesi ve yanmaz eldiven, belki beş dakika bir mola verdiklerinde damaklarında yöremizden bir tat bıraksın diye pestil, köme; çocuklarımıza, yangında zarar gören evlerinin hüznünü bir an unutturup, yüzlerinde bir tebessüm oluşturmak için hediye oyuncak gönderdik. Bu sayede kalbimizin ve aklımızın onlarla olduğunu ve Atatürk Üniversitesinin "Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesinin" önemli bir başlığı olan "Topluma Katkı Misyonu"nu bu bölgelerde bir nebze de olsa hissettirmek istedik" denildi. - ERZURUM

'Umuda Bir Nefes' Atatürk Üniversitesi'nden
'Umuda Bir Nefes' Atatürk Üniversitesi'nden
'Umuda Bir Nefes' Atatürk Üniversitesi'nden
'Umuda Bir Nefes' Atatürk Üniversitesi'nden
'Umuda Bir Nefes' Atatürk Üniversitesi'nden
'Umuda Bir Nefes' Atatürk Üniversitesi'nden

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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