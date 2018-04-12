Umsmib'in Yeni Başkanı Kamiloğlu Oldu

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) çatısı altında faaliyet gösteren Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliğinin (UMSMİB) genel kurulunda yeni başkan Özkan Kamiloğlu oldu.

Birlikten yapılan yazılı açıklamaya göre, birlik merkezinde yapılan genel kurulda, tek listenin bulunduğu seçimde oyların tümünü alan Kamiloğlu, UMSMİB yönetim kurulu başkanlığına seçildi.



Kamiloğlu, genel kurulun ardından yaptığı açıklamada, tarım ve tarıma dayalı gıda sanayinin Türkiye'nin 2023 yılı hedeflerine ulaşmada en etkili sektörlerden biri olacağını söyledi.

Yerli kaynaklarla ülkeye döviz kazandıran sektörün öncelikli sektörler arasında yerini alması gerektiğini vurgulayan Kamiloğlu, yönetim kurulu olarak geçmiş dönemde olduğu gibi yeni dönemde de sektörün sorunlarının çözülmesi, gelişmesi ve hedeflerine daha kolay ulaşabilmesi için tüm güçleriyle çalışacaklarını belirtti.