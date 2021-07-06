UMSMİB, 2019-2020 yılının en başarılı ihracatçı firmalarını ödüllendirdi

UMSMİB tarafından, 2019 İhracatın Yıldızları Ödülleri kapsamında platin, altın, gümüş ve bronz olmak üzere 4 kategoride toplam 77 firmaya, 55 ödül ve 22 ihracat başarı sertifikası verildi.

2020 İhracatın Yıldızları Ödülleri'nde ise yine 4 kategoride olmak üzere toplam 76 firmaya 54 ödül ve 22 ihracat başarı sertifikası verildi.

UMSMİB'in 2019 Platin İhracat Ödülleri'nde ilk beşte olan firmalar Erbak Uludağ, Anadolu Efes, Elite Naturel, Frigo-Pak ve Penguen olurken; 2020 Platin İhracat Ödülleri'nde ise ilk beşte sırasıyla, Erbak Uludağ, Penguen, Anadolu Efes, Elite Naturel ve Frigo-Pak yer aldı. 2019-2020 yıllarında başarı gösteren firmalara ödüller pandemi sebebiyle kargo yoluyla gönderildi.

Başkan Kamiloğlu'ndan kutlama…

Ödül alan firmaları kutlayan UMSMİB Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Kamiloğlu, "Türkiye'de meyve sebze mamulleri sektöründe faaliyet gösteren firmalarda üretilen işlenmiş gıda ürünleri uluslararası alanda da kabul gören kalite standartlarına sahiptir ve bu rekabette bize büyük avantaj sağlamaktadır. Türkiye'nin kendi kendini doyurabilecek ve ihracatta başarılı rakamlara imza atabilecek potansiyele sahip olduğunu her fırsatta söylüyoruz. Birliğimiz bünyesinde yer alan firmalarımız da şartlar ne olursa olsun sorumluluk alarak çalışmalarını sürdürmekte ve ülkemizin tarım üretimine ve ekonomisine katkı sağlamaktadır. Bu vesile ile ödül alan tüm firmalarımızı canı gönülden tebrik ediyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler