Umreye gidenler dualarla uğurlandı
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Umreye gidenler dualarla uğurlandı

Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile düzenlenen "29 Günlük Çorum Özel Tur"a Osmancık'tan katılan 20 kişi dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

14.02.2020 19:14 | Son Güncelleme: 14.02.2020 19:14
Umreye gidenler dualarla uğurlandı

organizasyonu ile düzenlenen "29 Günlük Özel Tur"a 'tan katılan 20 kişi dualarla kutsal topraklara uğurlandı.


Osmancık Ulucami Mahallesi Beylerçelebi Cami önünde düzenlenen uğurlama programına İlçe Müftüsü Dr. Eyyup Aydın, din görevlileri, çok sayıda umreci yakını ile vatandaşlar katıldı.


Umreye gidenlere kutsal topraklardaki ibadetleri konusunda önemli tavsiyelerde bulunulurken, uğurlama duasıyla program son buldu. - ÇORUM

Kaynak: İHA
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