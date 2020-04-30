Umreye gidemeyen kişilerin parası iade edildi
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Umreye gidemeyen kişilerin parası iade edildi

Umreye gidemeyen kişilerin parası iade edildi
30.04.2020 15:24 | Son Güncelleme: 30.04.2020 15:24

Sivas'ta, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2020 yılı umre organizasyonuyla kutsal topraklara gitmek için kayıt yaptıran ancak korona virüs salgını nedeniyle umreye gidemeyen vatandaşların ödedikleri tutarlar iade edildi.

Sivas'ta, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2020 yılı umre organizasyonuyla kutsal topraklara gitmek için kayıt yaptıran ancak korona virüs salgını nedeniyle umreye gidemeyen vatandaşların ödedikleri tutarlar iade edildi.

Korona virüs salgını nedeniyle umre ziyaretlerinin geçici olarak askıya alınması ve umre ziyaretlerinin geçici olarak durdurulmasının ardından başkanlığın talimatı ile 2020 yılı umre turları için daha önceden ödeme gerçekleştiren vatandaşların ödemeleri banka İBAN numaralarına geri iade edildi.

Dışarı çıkması kısıtlanan ve banka hesabı bulunmayan 65 yaş ve üstü vatandaşların umre tur ücretleri ise Sivas İl Müftülüğü Hac ve Umre Hizmetleri Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından evlerine gidilerek teslim edildi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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