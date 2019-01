Umreye Gidecek 164 Öğrenci Bilgilendirildi

Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen 40 Hadis 40 Yorum dersinden sınava girerek okullarında dereceye giren 164 öğrenci Umre ziyareti öncesi bilgilendirildi.

Gaziantep Valiliği, Şahinbey Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Müftülüğü 'nün birlikte yürüttüğü proje kapsamında Umreye gönderilecek olan 164 öğrenci Şahinbey Belediyesi Kültür Merkezi'nde bilgilendirildi. Şahinbey ilçesindeki 66 lisede 40 Hadis 40 Yorum kitabından sınava giren 46 bin öğrencinin içerisinde başarılı olan 164 öğrenciye kutsal topraklarda neler yapmaları gerektiği anlatıldı. Düzenlenen bilgilendirme toplantısına Şahinbey Belediye Başkan Vekili Cuma Güzel, Gaziantep İl Müftüsü Ahmet Çelik, Şahinbey İlçe Müftüsü Mahmut Rauf Arcaklıoğlu, Şehit Kamil İlçe Müftüsü Ömer Keskin katıldı.

Okuma alışkanlığı kazandırıyoruz

Şahinbey Belediye Başkan Vekili Cuma Güzel, bu tür projelerle öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırdıklarını belirterek, "Gaziantep Valiliği, Şahinbey Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Müftülüğümüz ile birlikte düzenlediğimiz proje kapsamında 164 öğrencimizi Umreye göndereceğiz. Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'nun dediği gibi 'Amacımız yeni yetişen gençlerimize kitap okuma alışkanlığını kazanmasıdır.' Çünkü Türkiye genelinde okuma alışkanlığımız çok az. Ancak bunu arttırmak için Şahinbey Belediyesi olarak her ay öğrencilerimize kitaplar dağıtıp, dağıttığımız kitaplardan sınava tabi tutuyoruz ve sonrasında öğrencilerimizi çeşitli hediyelerle ödüllendiriyoruz. Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu, bir çok öğrenci bu kitapları satın alabilecek durumda değil o yüzden her kesimin bu kitaplardan faydalanmasını istiyor. Şahinbey Belediyesi olarak öğrencilerimize bu güne kadar 2.500.000 adet kitap dağıttık. Bunun yanı sıra Şehreküsü semtindeki Şıh Meydanı'na Millet Kıraathanesi yaptık ve bu sayıyı arttıracağız. Buraya sadece öğrenciler değil her yaştan vatandaşlarımız gelerek okuma alışkanlığı kazanacaklar. Umreye gidecek olan öğrencilerimize şimdiden hayırlı yolculuklar diliyorum" dedi.

Zamanınızı iyi değerlendirin

Gaziantep İl Müftüsü Ahmet Çelik, Umreye gidecek olan öğrencilerin oldukça şanslı olduklarını belirterek, "Hacın hazırlığı sadece yol hazırlığı değil. Zihin hazırlığı da çok önemlidir. Bu yapacağınız yolculuğa değer katacak olan şey zihin hazırlığıdır. Bu seminerleri de sizlerin zihnini bu yolculuğa hazırlamak için yapıyoruz. Kabe, Hazret-i İbrahim (A.S.)'ın sizler için temiz tuttuğu ve hazır ettiği yerdir. Bu nedenle Kabe'yi kirletmekten uzak durun. Gönlünüz ve kalbinizle birlikte pırıl pırıl olun. Hak Hazret-i İbrahim (a.s.)'a Kabeyi temiz tutmasını söyledikten sonra insanları çağırmasını istiyor. Oraya gelen herkesi Allah'ın misafiri olarak bilin. Orada kimseyi incitmeyin. Birini incitirsen ev sahibini incitmiş olursunuz. Sizler çok şanslısınız bu yaşta Umreye gidiyorsunuz. Ben öğrenciyken gitmek istedim ama nasip olmadı. Ama sizlere nasip oldu. Sizleri canı gönülden tebrik ediyorum vesile olanlardan da Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

Tahmazoğlu'na teşekkür ettiler

Umreye gidecek olan öğrenciler Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu sayesinde Umreye gideceklerini belirterek, "Bizim için inanılması zor bir durum gerçekleşiyor. Genç yaşta Umreye gidiyoruz. Bu konuda Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na bize böyle bir imkan sunduğu için teşekkür ederiz" diye konuştular. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA