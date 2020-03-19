Umreden gelenlerin yerleştirildiği Gölbaşı'ndaki yurtlara özel dezenfeksiyon
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Yerel ›› Umreden gelenlerin yerleştirildiği Gölbaşı'ndaki yurtlara özel dezenfeksiyon - Haber
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Ticaret Odası, Ankara, Yerel

Umreden gelenlerin yerleştirildiği Gölbaşı'ndaki yurtlara özel dezenfeksiyon

Umreden gelenlerin yerleştirildiği Gölbaşı'ndaki yurtlara özel dezenfeksiyon Gölbaşı'nda Ekolojik atomizer kullanılarak temizlik sağlanıyor Ankara Büyükşehir Belediyesi, Umreden gelen 3 bin 500 vatandaşın karantina altına alındığı Gölbaşı'nda bulunan yurtlarda detaylı dezenfeksiyon...

19.03.2020 13:33 | Son Güncelleme: 19.03.2020 13:34
Umreden gelenlerin yerleştirildiği Gölbaşı'ndaki yurtlara özel dezenfeksiyon

Umreden gelenlerin yerleştirildiği Gölbaşı'ndaki yurtlara özel dezenfeksiyon

Gölbaşı'nda Ekolojik atomizer kullanılarak temizlik sağlanıyor

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Umreden gelen 3 bin 500 vatandaşın karantina altına alındığı Gölbaşı'nda bulunan yurtlarda detaylı dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriyor. Yurt içi ve çevresinde yoğun olarak yapılan dezenfekte çalışmalarında ekolojik atomizer de kullanılıyor. Büyükşehir tarafından bölgeden çıkarılan tüm atıklar, tıbbi atık olarak kabul ediliyor ve bin 100 derecede yakılarak imha ediliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Umre seyahatinden dönen vatandaşların tedbir amaçlı karantina altında tutulduğu Gölbaşı Yurtlar bölgesinde dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren BELPLAS A.Ş. ekipleri yurt içinde yoğun dezenfekte çalışması uygularken, çevresinde de ekolojik atomizer kullanıyor. Büyükşehir'e ait özel araçlarla bölgeden çıkarılan tüm atıklar tıbbi atık statüsünde sayılarak bin 100 derecede yakılarak imha ediliyor.

Yurt bölgesinde dezenfeksiyon çalışmalarını yerinde inceleyen Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları hakkında şu bilgileri verdi:

"Umreden dönen vatandaşlarımızın Ankara'ya gelişinden itibaren Büyükşehir olarak hummalı bir çalışma içerisindeyiz. Yurt yerleşkesinde kalan öğrencilerimizin şehre ve Umreden gelen yolcuların da buraya taşınmasıyla başlayan süreçte alarm durumuna geçmiştik. Bu süreç sona erene kadar önlemlerimiz ve hizmetlerimiz devam edecek. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın talimatıyla karantina altında kalan vatandaşlarımıza her türlü hizmeti en üst seviyede vermeye çalışıyoruz. Bölgedeki yolların temizliği ve dezenfeksiyonu aksatılmadan yapılıyor. En önemlisi bu bölgeden çıkan atıkların tamamını tıbbi atık olarak kabul ediyoruz. Bu atıkları bin 100 derecede yakarak imha ediyoruz."

Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekiplerinin de çevre temizliği konusunda titiz bir çalışma yaptığını vurgulayan Aslan, bölgedeki hijyenin sağlanmasına ve korunmasına dikkat ettiklerini ifade etti. Ankara Valiliği ile koordinasyon içinde çalıştıklarını söyleyen Aslan, "Valiliğin dışında kaymakamımızla da iş birliği halindeyiz. Valimizden gelen her türlü talebi ve desteği Büyükşehir olarak anında yerine getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Büyükşehir olarak lojistik desteğimiz devam edecek" dedi.

Umreden gelenlerin yerleştirildiği Gölbaşı'ndaki yurtlara özel dezenfeksiyon

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Umreden gelenlerin yerleştirildiği Gölbaşı'ndaki yurtlara özel dezenfeksiyon

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Koronavirüs sonrası emekliler için çok önemli promosyon kararı Haber
Koronavirüs sonrası emekliler için çok önemli promosyon kararı
İtalya'daki 72 yaşındaki Türk feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar Haber
İtalya'daki 72 yaşındaki Türk feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar
Komşuda koronavirüs kabusunda son 24 saatte 149 kişi hayatını kaybetti Haber
Komşuda koronavirüs kabusunda son 24 saatte 149 kişi hayatını kaybetti
'Gençler virüse yakalanmıyor' tezini çürütecek veri Avrupa'dan geldi Haber
"Gençler virüse yakalanmıyor" tezini çürütecek veri Avrupa'dan geldi
Virüs belirtileri olan vatandaş herkesin yapması gereken hareketi yaptı Haber
Virüs belirtileri olan vatandaş herkesin yapması gereken hareketi yaptı
İmparator'a kadın çalışanlarından ağır darbe! Binlerce lirası gitti Haber
İmparator'a kadın çalışanlarından ağır darbe! Binlerce lirası gitti
7 büyük tekstil markası, koronavirüs nedeniyle tüm mağazalarını kapatma kararı aldı
7 büyük tekstil markası, koronavirüs nedeniyle tüm mağazalarını kapatma kararı aldı
Son Dakika: Koronavirüs toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı, evlerde kalınması tavsiyesinde bulundu
Son Dakika: Koronavirüs toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı, evlerde kalınması tavsiyesinde bulundu
Koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde 25 milyon kişi işini kaybedebilir
Koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde 25 milyon kişi işini kaybedebilir
Kayseri'de umreden dönen 7 kişi gözlem altına alındı
Kayseri'de umreden dönen 7 kişi gözlem altına alındı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan kritik uyarı: Bir süper taşıyıcı virüsü 500-600 kişiye bulaştırabilir
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan kritik uyarı: Bir süper taşıyıcı virüsü 500-600 kişiye bulaştırabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirlerini açıkladı! İşte madde madde devreye girecek 21 ekonomik tedbir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirlerini açıkladı! İşte madde madde devreye girecek 21 ekonomik tedbir
Sivas'ta karantinadan kaçan koronavirüs şüphelisi, yakalanıp yeniden karantinaya alındı
Sivas'ta karantinadan kaçan koronavirüs şüphelisi, yakalanıp yeniden karantinaya alındı
İran Sağlık Bakan Yardımcısı kritik süreye işaret etti: Koronavirüsü 15 gün daha kontrol edemezsek ağır kayıplar veririz
İran Sağlık Bakan Yardımcısı kritik süreye işaret etti: Koronavirüsü 15 gün daha kontrol edemezsek ağır kayıplar...
Çin'de ilk kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası görülmedi
Çin'de ilk kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası görülmedi
Bilim insanlarından hayat kurtaracak araştırma! Kovid-19, plastikte tam 3 gün yaşıyor
Bilim insanlarından hayat kurtaracak araştırma! Kovid-19, plastikte tam 3 gün yaşıyor
Virüs nedeniyle İran'da mahsur kalan İlayda Akdoğan, sevgilisini tıraş ettiği anları paylaştı
Virüs nedeniyle İran'da mahsur kalan İlayda Akdoğan, sevgilisini tıraş ettiği anları paylaştı
Zayıflama Uzmanı Meltem Şarkışlalı, koronavirüs sebebiyle evde kalanlara özel beslenme programı ve tarifler verdi
Zayıflama Uzmanı Meltem Şarkışlalı, koronavirüs sebebiyle evde kalanlara özel beslenme programı ve tarifler...
Hearts Kulübü, koronavirüs nedeniyle maaşları yüzde 50 düşürecek
Hearts Kulübü, koronavirüs nedeniyle maaşları yüzde 50 düşürecek
Neymar ve Thiago Silva, koronavirüs sebebiyle Paris'ten ayrıldı
Neymar ve Thiago Silva, koronavirüs sebebiyle Paris'ten ayrıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Evde kalın' çağrısının ardından İstanbul'da yollar boş kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Evde kalın" çağrısının ardından İstanbul'da yollar boş kaldı
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, restoranlarda masalar arası mesafenin 1 metre olmasına karar verdi
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, restoranlarda masalar arası mesafenin 1 metre olmasına karar verdi
Son Dakika: Koronavirüsle ilgili infial yaratan videodaki sözleri söyleyen doktor hakkında inceleme başlatıldı
Son Dakika: Koronavirüsle ilgili infial yaratan videodaki sözleri söyleyen doktor hakkında inceleme başlatıldı
TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem: Spor müsabakaları üç hafta tehir edilmeli
TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem: Spor müsabakaları üç hafta tehir edilmeli
Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Fatma Sema Küçüksöz hayatını kaybetti
Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Fatma Sema Küçüksöz hayatını kaybetti
Silahlı saldırgan hem tartıştığı kadını hem de yoldan geçen kişiyi yaraladı
Silahlı saldırgan hem tartıştığı kadını hem de yoldan geçen kişiyi yaraladı
Son dakika: ÖSYM, koronavirüs nedeniyle 9 sınavın tarihini erteledi
Son dakika: ÖSYM, koronavirüs nedeniyle 9 sınavın tarihini erteledi
İtalya'daki can kaybı Çin'e yaklaştı! İşte sayılarla koronavirüs tablosu
İtalya'daki can kaybı Çin'e yaklaştı! İşte sayılarla koronavirüs tablosu
Koronavirüs, vitamin bakımından 6 gramı 1 kasa elmaya eş değer olan Anzer polenine ilgiyi artırdı
Koronavirüs, vitamin bakımından 6 gramı 1 kasa elmaya eş değer olan Anzer polenine ilgiyi artırdı
Nijerya'da futbol maçları bir ay ertelendi
Nijerya'da futbol maçları bir ay ertelendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Ali Babacan Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Rita Wilson Defne Samyeli Recep Tayyip Erdoğan
Spor Fatih Terim Nihat Özdemir Sergen Yalçın Bülent Korkmaz Fernando Muslera
Daha Fazla Türk Kadın Futbol Vatandaş
Şu an buradasınız: Umreden gelenlerin yerleştirildiği Gölbaşı'ndaki yurtlara özel dezenfeksiyon - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2020 14:31:06. #1.15#
title