Umreden gelenler, boşaltılan öğrenci yurdunda gözlem altına alındı (4)
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Ankara Üniversitesi, Ankara Valisi, Vasip Şahin, Güncel

Umreden gelenler, boşaltılan öğrenci yurdunda gözlem altına alındı (4)

VALİ ŞAHİN: 1800 KİŞİYİ MİSAFİR EDİYORUZAnkara Valisi Vasip Şahin, umreden dönenlerin karantina altına alındığı Ankara Üniversitesi 50'nci Yıl Yerleşkesi'nde incelemelerde bulundu.

15.03.2020 17:54 | Son Güncelleme: 15.03.2020 17:54
Umreden gelenler, boşaltılan öğrenci yurdunda gözlem altına alındı (4)

VALİ ŞAHİN: 1800 KİŞİYİ MİSAFİR EDİYORUZ

Ankara Valisi Vasip Şahin, umreden dönenlerin karantina altına alındığı Ankara Üniversitesi 50'nci Yıl Yerleşkesi'nde incelemelerde bulundu. Vali Şahin, umreden dönen 1800 kişinin misafir edildiğini, 1700 kişiyi daha beklediklerini kaydetti. Gazetecilere incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada Şahin, 3 yurt müdürlüğünün kullandığı binaların, öğrencilerin de tatilde olmasından yararlanılarak, karantina için tahsis edildiğini söyledi. Vali Şahin, "Şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Buradaki öğrencilerimiz diğer yurtlardaki boş kapasitelere alındı. Onlar da hiçbir şekilde mağdur edilmediler. Ama ülkemizin aldığı tedbirler neticesinde bizim burada birtakım hazırlıkları yapmak gibi zorunluluk doğdu. Dolayısıyla burada bugün itibarıyla 1800 vatandaşımıza hizmet ediyoruz. Bütün kurumlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Umudumuz buradaki hiçbir vatandaşımızda herhangi bir hastalığın zuhur etmemesi" dedi.

'5 KİŞİYİ ÖZEL HASTANEMİZE ALDIK'Vali Şahin, karantina uygulamasının, hastalık olduğu anlamına gelmediğini belirterek, "Sadece en ufak bir riski bile olsa onun bertaraf etme amacı ile yapılıyor. Zaten havaalanında bu yolcular uçakta ve uçaktan indikten hemen sonra kontrollere tabi tutuldular. Onlardan semptom şüphesi arz eden hastalarımız, bunun sayısı 5, onları bizim karantina ile ilgili özel hastanemize aldık. Diğerlerini burada misafir ediyoruz" diye konuştu. Vali Şahin, yurtlarda sağlık taramasının yapıldığını, herhangi bir semptom belirtisi halinde görevlilerin müdahale ettiğini söyledi. Şahin ayrıca 1700 kişinin daha bu geceye kadar gelmesini beklediklerini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Vali Şahin'in açıklaması

Haber: Kaan ULU/ANKARA,


Kaynak: DHA

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