Umreden gelenler boşaltılan öğrenci yurdunda gözlem altına alındı (2)
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Esenboğa Havalimanı, Suudi Arabistan, Umre, Güncel

Umreden gelenler boşaltılan öğrenci yurdunda gözlem altına alındı (2)

UMREDEN DÖNÜŞLER SÜRÜYORUmre amacıyla bulundukları Suudi Arabistan'dan dönenlerin taşındığı uçakların Esenboğa Havalimanı'na inişi devam ediyor.

15.03.2020 13:58 | Son Güncelleme: 15.03.2020 13:58
Umreden gelenler boşaltılan öğrenci yurdunda gözlem altına alındı (2)

UMREDEN DÖNÜŞLER SÜRÜYOR

Umre amacıyla bulundukları Suudi Arabistan'dan dönenlerin taşındığı uçakların Esenboğa Havalimanı'na inişi devam ediyor. Uçaktaki yolculara koronavirüse karşı sağlık taraması yapıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen kişiler, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait EGO otobüsleriyle Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait yurtlara götürüldü. Yolculuk sırasında bu kişilerin maske taktıkları görüldü. Yüksek ateş ve öksürük şikayeti olan yolcuların hastanelerde tedaviye alınması için havaalanı girişinde çok sayıda ambulans bekletildi. Umre yolcular, özel olarak hazırlanan öğrenci yurtlarında 14 gün boyunca karantina altında tutulacak.

Öte yandan umreden dönenlerin karantina altına alındığı Ankara Üniversitesi 50'nci Yıl Yerleşkesi'nde ise hareketlilik sürüyor. Toplam 5 bin 392 kişi kapasiteli 3 yurda umreden dönenlerin otobüslerle gelişi devam etti. Yurt çevresinde trafik polislerinin de görev aldığı görüldü.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Umreden dönenleri taşıyan araçlardan görüntü-Havalanına bekleyen ambulanslardan görüntü-Otobüslerin yurda girişi

-Detay

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 

Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN-Haluk KARAASLAN-Kaan ULU/ANKARA,


Kaynak: DHA

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