Umreden dönenlerin karantina yurtlarından tahliyesi ertelendi
Suudi Arabistan'dan dönen ve yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Ankara'da KYK Gölbaşı Yerleşkesi'nde karantinaya alınan vatandaşların, bugün yapılması planlanan tahliye işlemleri, sağlık taramalarının devam etmesi nedeniyle ertelendi.
30.03.2020 00:06 | Son Güncelleme: 30.03.2020 00:06
Suudi Arabistan'dan dönen ve yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Ankara'da KYK Gölbaşı Yerleşkesi'nde karantinaya alınan vatandaşların, bugün yapılması planlanan tahliye işlemleri, sağlık taramalarının devam etmesi nedeniyle ertelendi.
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Kaynak: Dunya.com