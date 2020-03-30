Umreden dönenlerin karantina yurtlarından tahliyesi ertelendi Suudi Arabistan'dan dönen ve yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Ankara'da KYK Gölbaşı Yerleşkesi'nde karantinaya alınan vatandaşların, bugün yapılması planlanan tahliye işlemleri, sağlık taramalarının devam etmesi nedeniyle ertelendi.

Suudi Arabistan'dan dönen ve yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Ankara'da KYK Gölbaşı Yerleşkesi'nde karantinaya alınan vatandaşların, bugün yapılması planlanan tahliye işlemleri, sağlık taramalarının devam etmesi nedeniyle ertelendi. Kaynak: Dunya.com