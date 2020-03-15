Umreden dönenler öğrenci yurtlarında karantinaya alındı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir haftada umreden dönen bir vatandaşın yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.
15.03.2020 11:18 | Son Güncelleme: 15.03.2020 11:18
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir haftada umreden dönen bir vatandaşın yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, umreden dönen vatandaşların 14 gün kuralına uymaları gerektiğini belirterek, şunları kaydetti Açıklaması Euronews.com'da Görüntüle
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Kaynak: Euronews.com