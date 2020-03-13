Umreden dönen yaşlı kadın, koronavirüs şüphesiyle gözlem altında
Umreden dönen yaşlı kadın, koronavirüs şüphesiyle gözlem altındaBURSA'da umreden dönen, öksürük ve gribal enfeksiyon şikayeti bulunan yaşlı kadın, koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı.
13.03.2020 17:29 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:29
Umreden dönen yaşlı kadın, koronavirüs şüphesiyle gözlem altında
BURSA'da umreden dönen, öksürük ve gribal enfeksiyon şikayeti bulunan yaşlı kadın, koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı.
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, ismi öğrenilemeyen yaşlı kadın, öksürük ve gribal enfeksiyon şikayetiyle Sırmalar Aile Sağlığı Merkezi'ne gitti. Kadının 2 hafta önce umreden döndüğünün belirlenmesi üzerine, koronavirüs şüphesiyle Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Gerekli önlemlerin alınmasıyla gözlem altına alınan kadının testlerinin yapıldığı, sonucunun beklendiği öğrenildi.
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Kaynak: DHA