Umreden dönen vatandaşların taşındığı otobüsler dezenfekte edildi
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Ankara, Güncel

Umreden dönen vatandaşların taşındığı otobüsler dezenfekte edildi

Ankara Büyükşehir Belediyesince, umreden dönen vatandaşların taşındığı otobüsler dezenfekte edildi.

16.03.2020 16:34 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:34
Umreden dönen vatandaşların taşındığı otobüsler dezenfekte edildi

Ankara Büyükşehir Belediyesince, umreden dönen vatandaşların taşındığı otobüsler dezenfekte edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, izinleri kaldırılan temizlik ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında il genelinde dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.

Umreden ve yurt dışından gelen vatandaşların taşındığı 37 EGO otobüsü, servis sonrası 3. Bölge Otobüs İşletme Müdürlüğünde uluslararası standartlarda dezenfeksiyon işlemine tabi tutuldu.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, "Umre yolcularını taşıyan otobüslerimizi dezenfekte ederek polen filtrelerine kadar değiştirdik. Büyükşehir Belediyesi olarak koronavirüsle mücadelemizi en üst seviyede devam ettiriyoruz. Ankara halkı bu otobüslerin temizlik çalışmalarının en ince ayrıntısına kadar yapıldığından emin olabilir." ifadelerini kullandı.

EGO Genel Müdürlüğü Otobüs İşletme Daire Başkanı Mustafa Geyikçi de umreden gelen yolcuları taşıyan otobüslerin ikinci kez dezenfeksiyon işlemine tabi tutulacağını ve 17 Mart'tan itibaren servise çıkarılacağını belirtti.

Okulların tatil edilmesiyle EGO Genel Müdürlüğünün Metro, Ankaray ve otobüslerin servis saatlerinde yeni bir düzenleme yaptığını aktaran Geyikçi, 16-30 Mart'ta "Yarıyıl Tatili Servis Programı"nın uygulanacağını ifade etti.

Öte yandan, belediye ekipleri 7 bin 701 taksiyi sterilize etmek için çalışma başlattı. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı BelPlas ekipleri de Bentderesi ve Gülbaba dolmuş duraklarındaki 2 bin 56 dolmuşun koltuk, pencere ve tutamaklarının temizliği için sterilizasyon işlemi yapıyor.

ASKİ'nin 20 tahsilat ve abonelik şubesinde hizmete ara verildi

ASKİ Genel Müdürlüğü de salgın hastalıklara karşı aldığı önlemler kapsamında, su faturası tahsilatı ve abonelik işlemlerinin yapıldığı 20 şubeyi kapatma kararı aldı.

Buna göre, Mamak ve Dikimevi Abonelik İşlemleri, Dikmen, Ayvalı, Etlik, Gazino, Andaç, Erdem, Plevne, Fatih, Yenikent, Şentepe, Karşıyaka, Yenidoğan, Hüseyingazi, Aydınlıkevler, Mutlu, Eryaman, Güzelkent, Polatlı ve Şentepe şubeleri geçici bir süre hizmet veremeyecek.

Başkent genelindeki diğer şubeler hizmet vermeye devam ederken, aboneler ödeme işlemlerini PTT, internet ve bankalar üzerinden de yapabilecek.

Ankara'daki oteller başta olmak üzere konaklama tesisleri ve hamamlardaki dezenfeksiyon çalışmaları da hızlandırıldı.

Büyükşehir Belediyesi, vefat eden vatandaşlar için uyguladığı taziye çadırı hizmetine ise kalabalıkların oluşmasını engellemek amacıyla geçici süreyle ara verdi.

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Kaynak: AA

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Manşet

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