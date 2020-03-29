Umreden dönen vatandaşların karantina süresi bugün sona eriyor
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Ankara, Konya

Umreden dönen vatandaşların karantina süresi bugün sona eriyor

Umreden dönen vatandaşların karantina süresi bugün sona eriyor Umreden döndükten sonra Ankara ve Konya'da karantinaya alınan vatandaşların 14 günlük karantina süresi bugün sona eriyor.

29.03.2020 11:11 | Son Güncelleme: 29.03.2020 11:14
Umreden dönen vatandaşların karantina süresi bugün sona eriyor

Umreden dönen vatandaşların karantina süresi bugün sona eriyor

ANKARA - Umreden döndükten sonra Ankara ve Konya'da karantinaya alınan vatandaşların 14 günlük karantina süresi bugün sona eriyor. Uzun bir sürenin ardından ailelerine kavuşmak isteyen vatandaşların, Gölbaşı'nda karantinanın yapıldığı yurdun önündeki bekleyişi sürüyor.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni nesil Koronavirüs salgınının dünyayı sarması ve Türkiye'ye de gelmesinin ardından umreden dönen vatandaşlar Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı KYK yurtlarında karantina altına alınmıştı. Umrecilerin 14 günlük karantina süreci sona ererken, yakınlarının umrecileri almak için karantinanın yapıldığı yurdun önündeki bekleyişi sürüyor.

Umreden dönen babasını almak için Şanlıurfa'dan geldiğini söyleyen Mehmet Uğur, "Hiç yüz yüze görüşmedik. Sadece telefonla görüntülü konuşabiliyorduk. Ara sıra kendisi arıyordu. 14 günlük süreç o şekilde geçti" ifadelerini kullandı.

Babası ve annesini almak için Tokat'tan gelen Fuat İşeri'de, "Babam ve annemi bekliyorum, umreden geldiler. Süreleri bugün doldu onları bekliyoruz. Sürekli telefonda görüştük tabi ki, şu anda bir sıkıntıları yok. Dün son bir test yapıldı. Onun sonucunu bekliyorlar, birazdan çıkarlar diye bekliyoruz. Her gün ateşleri ölçülüyordu, dün de boğazlarından kültür alındığını biliyorum" ifadelerini kaydetti.

Umreden gelen aileleri için İstanbul ve Tokat'tan geldiklerini ifade eden Ömer Hanoğlu, "Bu süreçte yüz yüze görüşmedik. Hep telefonla görüştük. İyi olduklarını söylüyorlar, testleri sağlam çıktı. Bugün de günleri doluyor, inşallah çıkıp evde istirahat edecekler" dedi.

Ailelerin karantina süresi dolan umrecileri bekleyişi sürerken, emniyet ekipleri tarafından yurdun etrafında geniş güvenlik önlemleri alındı.

Umreden dönen vatandaşların karantina süresi bugün sona eriyor

Kaynak: İHA

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Umreden dönen vatandaşların karantina süresi bugün sona eriyor

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