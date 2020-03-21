Umreden dönen vatandaşlardan sağlık çalışanlarına alkışlı destek
Umreden dönen vatandaşların kaldığı yurt Umreden dönenlerin sağlık çalışanlarına alkışlı destek vermesi KAYSERİ - Kayseri'de vatandaşlar, yeni tip koronavirüs ile mücadelede özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkış tutarak destek verdi.
21.03.2020 21:40 | Son Güncelleme: 21.03.2020 21:42
Umreden dönen vatandaşların kaldığı yurt
Umreden dönenlerin sağlık çalışanlarına alkışlı destek vermesi
KAYSERİ - Kayseri'de vatandaşlar, yeni tip koronavirüs ile mücadelede özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkış tutarak destek verdi.
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Kaynak: AA