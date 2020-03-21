Umreden dönen vatandaşlardan sağlık çalışanlarına alkışlı destek
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Kayseri, Sağlık

Umreden dönen vatandaşlardan sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Umreden dönen vatandaşların kaldığı yurt Umreden dönenlerin sağlık çalışanlarına alkışlı destek vermesi KAYSERİ - Kayseri'de vatandaşlar, yeni tip koronavirüs ile mücadelede özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkış tutarak destek verdi.

21.03.2020 21:40 | Son Güncelleme: 21.03.2020 21:42
Umreden dönen vatandaşlardan sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Umreden dönen vatandaşların kaldığı yurt

Umreden dönenlerin sağlık çalışanlarına alkışlı destek vermesi

KAYSERİ - Kayseri'de vatandaşlar, yeni tip koronavirüs ile mücadelede özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkış tutarak destek verdi.

Umreden dönen vatandaşlardan sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Kaynak: AA

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Umreden dönen vatandaşlardan sağlık çalışanlarına alkışlı destek

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