Umreden dönen minik Sevde ve hemşire annesi koronavirüsü birlikte alt etti
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Meryem, Konya, Güncel

Umreden dönen minik Sevde ve hemşire annesi koronavirüsü birlikte alt etti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan 5 yaşındaki kız ve hemşirelik yapan annesi Meryem K, Konya'da gördükleri 9 günlük tedavi sürecini birlikte atlatarak taburcu edildi.

09.04.2020 11:48 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:48
Umreden dönen minik Sevde ve hemşire annesi koronavirüsü birlikte alt etti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan 5 yaşındaki kız ve hemşirelik yapan annesi Meryem K, Konya'da gördükleri 9 günlük tedavi sürecini birlikte atlatarak taburcu edildi.

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde yaşayan, 15 Mart'ta umreden dönerek Konya'daki bir öğrenci yurdunda karantinaya alınan anne-kız, 14 günlük karantina sürecinin son gününde Kovid-19'a yakalandıklarını öğrendi.

Teslime Sevde ve 46 yaşındaki annesi Meryem K, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde aynı odada 9 günlük tedavi sürecinden sonra virüsü yenmenin mutluluğunu yaşadı.

Kızı ile el ele taburcu edilen Meryem K, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastalığa ilişkin ilk belirtiyi, karantinanın üçüncü gününde halsizlik ve bitkinlik şeklinde hissettiğini söyledi.

Sağlık çalışanı olduğu için duyarlı bir şekilde hemen hekime başvurduğunu dile getiren anne, "Doktor grip geçirdiğimi söyledi. Tansiyon ve şekerim de var ama bu üçüncü günden sonra herhangi bir belirti yaşamadım. Yurtta karantinada olan herkes gibi bana da test yapıldı. Karantina sürecimin biteceği gün testimin pozitif çıktığını öğrendim. Yanımda 5 yaşında çocuğum da vardı. İster istemez çocuğum için endişelendim." dedi.

Tedavi sürecinde çevresinden gördüğü desteğin kendisine çok iyi geldiğini belirten Meryem K, şöyle devam etti:

"9 gün boyunca ailemle konuştum, kızlarım aradı. Hemşire arkadaşlarımız ve hastane yöneticim de aradı, hastalık ve seyri hakkında bilgi verdi. Herkes 'Moralini yüksek tut.' dedi. Moralim her zaman yüksekti ama iki gün önce çocuğum, 'Anne beni niye getirdin?' diye sordu. Psikolojisi bozuldu. O zaman gerçekten üzüldüm ağladım. Umreye birlikte gittik. Şimdi de 9 gün boyunca yanımdaydı. Aynı odada beraber atlattık. O da pozitif çıktı. Bu hastalık çocuklarda çok belirti vermiyor ama çocuğum alerjik astım hastası olduğu için çok üzüldüm, endişelendim. O da başta ilaç almak istemedi, hasta olduğunu anlayamadı. Onu sakinleştirdim. 'Annem beraber atlatacağız, iyi olacağız, beraber buradan gideceğiz.' dedim."

"Kırdığım kalpleri düşündüm"

Sevde'ye bir şey olmasından korksa da moralini her zaman yüksek tuttuğunu anlatan annesi, "Rabb'imden geldik, Rabb'ime döneceğiz." diyerek motive olduğunu aktardı.

Meryem K, "Rabb'im dünyadan, insanlarımızın İslam aleminin üzerinden alsın bu belayı ve insanlarımız da kendisine şöyle bir sorsun, 'Biz bundan ne ders çıkarabiliriz?' İnsan kendisine sorduktan, özüne döndükten sonra zaten her şey düzelir. Her insan ölümden korkuyor ama kendime ders çıkardım. Kırdığım kalpleri, eksiklerimi düşündüm, 'Kırdığım bir hasta oldu mu?' diye düşündüm. Kendimi sorguya çektim. 'Eğer taburcu olursam, çalışma hayatıma başlarsam, daha özveriyle, ömrüm yettiğince daha çok çalışacağım' dedim." ifadesini kullandı.

Umrecilerin bazı kesimlerce eleştirilmesinden de üzüntü duyduğunu dile getiren Meryem K, hastalık sürecinin özellikle psikolojik olarak zor olduğunu vurgulayarak, "Lütfen kimse evinden çıkmasın. Herkes sokağa çıkma yasaklarına uysun, hijyen kurallarına dikkat etsin. Bu gelip geçici. Ben atlattım, farkında olmadan atlatacak insanlar da vardır ama bu virüsü çevremizdekilere yaymayalım. Strese de kapılmayalım." uyarılarında bulundu.

Kaynak: AA

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