Umreden dönen kafile sağlık kontrolünden geçirildi

03.03.2020 11:54 | Son Güncelleme: 03.03.2020 11:54

KÜTAHYA'da Umreden dönen 180 kişilik kafile uçakla indikleri Zafer Havaalanında İl Sağlık Müdürlüğü ve havaalanı sağlık görevlileri tarafından apronda maske dağıtılmasının ardından ateş ölçerlerle ölçüm yapılarak sağlık kontrolünden geçirildi. 180 kişilik kafilede herhangi bir hastalık belirtisi olmadığı belirtildi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 56 ülkede daha görülen Koronavirüs nedeniyle kutsal topraklardaki ibadetlerinin ardından Türkiye'ye dönen 180 kişilik umre kafilesi uçakla geldikleri Kütahya'nın Zafer Havaalanında sağlık kontrolünden geçirildi. Uçaktan inen yolculara ilk olarak apronda Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü ve havaalanı görevlileri tarafından maske dağıtıldı. Dış hatlar girişinden giriş yapan yolcular daha sonra burada 112 Acil servis ekipleri tarafından ateş ölçer cihazları ile ateşleri ölçülüp sağlık kontrolünün ardından pasaport işlemleri yapıldı. Yolculara son olarak İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından korona virüsüyle ilgili bilgilendirme formu verilerek 14 gün boyunca evlerinden çıkmamaları ve misafir kabul etmemeleri, kendilerinde broşürlerde yazan belirtilen olması durumunda 112 Acil Çağrı Merkezini aramaları gerektiği anlatıldı.Havaalanı gece nöbetçi amiri Umur Şenkoca, Sağlık Bakanlığı'nın aldığı tedbirler nedeniyle umreden dönen kafilenin sağlık kontrolünden geçirildiğini söyledi. Şenkoca, 'Türk Hava Yollarına ait umre seferimizi gerçekleştirdi. Sağlık Bakanlığı'mızın aldığı önlemler neticesinde İl Sağlık ve Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından ekiplerimiz yönlendirildi. Uçağımızla birlikte gelen 180 yolcumuzun herhangi bir sağlık sorunu olup olmadığı tespit edilecek. Korona virüsüne karşı alınan önlemler neticesinde varsa gerekli işlemlerin ardından yetkili mercilere sevk edilecekler. İki ambulansla İl Sağlık Müdürlüğü gerekli önemlerini aldı. Bizim de kendi sağlık personelimiz ve Sağlık Bakanlığının verdiği talimatlar doğrultusunda odalarımız oluşturuldu ve gerekli önlemlerimiz personellerimiz tarafından alındı' dedi.Umreden dönen yolculardan Halil Avcı, sağlık görevlilerinin kontrolün ardından kendilerine bilgilendirme yaptığını belirterek, 'Biraz önce uçaktan indik. Sağlık Bakanlığı görevlileri bize maske dağıttı. İnince form doldurduk. Bize 14 misafir kabul etmemiz gerektiği ve dışarıya çıkmamamız gerektiğini söylediler. Eğer bir virüs vakası olursa 112'yi arayıp müdahale edilebileceğini anlattılar. Sağ olsun devletimiz, milletimiz. 24 günlük umreye vardık, geldik' diye konuştu.

Yapılan sağlık kontrolünde 180 kişilik kafilede herhangi bir hastalık belirtisi olmadığı belirtildi.

Kaynak: DHA