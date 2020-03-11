Umreden dönen kadın, koronavirüs şüphesiyle tedaviye alındı(2)
SONUÇ NEGATİF ÇIKTISakarya'nın Sapanca ilçesinde, Umre'den dönmesinin ardından öksürük şikayeti ile Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne gelen kadın, koronavirüs şüphesiyle Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, yapılan testte virüse dair bir bulguya rastlanılmadı.
11.03.2020 17:06 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:06
SONUÇ NEGATİF ÇIKTI
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, Umre'den dönmesinin ardından öksürük şikayeti ile Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne gelen kadın, koronavirüs şüphesiyle Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, yapılan testte virüse dair bir bulguya rastlanılmadı. Sonuçların negatif çıkmasının ardından hasta taburcu edildi.
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Kaynak: DHA