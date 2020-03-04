Umreden dönen kadın gözlem altında
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Umreden dönen kadın gözlem altında

Sakarya'da umreden dönen kadın, öksürük şikayetiyle geldiği hastanede gözlem altına alındı.

04.03.2020 15:32 | Son Güncelleme: 04.03.2020 15:32
Umreden dönen kadın gözlem altında

'da umreden dönen kadın, öksürük şikayetiyle geldiği hastanede gözlem altına alındı.


Edinilen bilgilere göre, ilçesinde yaşayan ve Umre'den dönen F.B., isimli kadın, öksürük şikayetinin arttığını söyleyerek Kaynarca İlçe Hastanesine başvurdu. Hastanedeki doktorlar da kadının Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledilmesini istedi. Hastalara ve hastane çalışanlarına maske dağıtılırken, F.B., negatif basınçlı sedyeyle Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.


İzolasyonlu odada müşahede altına alınan hastanın tedavisinin sürdüğü belirtildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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HABER YORUMLARI (1)

  • ADSIZ:
    çok geçmiş olsun nasıl önlem alacağız ya hu. devlet ücretsiz olarak maske dağıtmalı talep olduğu zaman. koruyucu maskelerin fiyatı kara borsaya döndü çünki!!! kendim için değil ailem için endişeleniyorum !! . . .
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