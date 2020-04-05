Umreden dönen 362 kişilik kafile, Konya'da karantinaya alınacakları yurda yerleştirildi Umreden Konya'ya dönen 362 kişi, havalimanında sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından karantinaya alınacakları yurda yerleştirildi.

Umreden Konya'ya dönen 362 kişi, havalimanında sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından karantinaya alınacakları yurda yerleştirildi.

Konya Havalimanı'nda emniyet birimlerince geniş güvenlik önlemleri alınırken, umreden dönen ilk kafiledeki 168 vatandaş, sağlık ekiplerince ilk kontrolleri yapıldıktan sonra dezenfekte edilmiş otobüslere bindirildi.

Vatandaşlar, daha sonra 14 günlük karantina süreleri için Selçuk Üniversitesi Kampüsü içerisinde yer alan Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı Şems-i Tebrizi Öğrenci Yurduna götürüldü.

Her otobüse bir ambulans eşlik ederken umreden dönen vatandaşların yakınları, yurtların önünde bekledi.

İkinci kafiledeki 194 kişi ise akşam saatlerinde geldikleri Konya Havalimanı'ndaki kontrollerinin ardından aynı yurda yerleştirildi.

Kaynak: AA