Umrecilere korona virüsü engeli

27.02.2020 14:23 | Son Güncelleme: 27.02.2020 14:25

Mersin'den kutsal topraklara gitmek için yola çıkan 327 kişi, Suudi Arabistan'ın korona virüsü salgını sebebiyle umre ziyaretlerini geçici olarak askıya alması nedeniyle havalimanından geri döndü.



Suudi Arabistan'ın korona virüsü salgını sebebiyle umre ziyaretlerini askıya alması üzerine umreciler havaalanlarından geri dönmek zorunda kaldı. Mersin'in Erdemli ilçesinden kutsal topraklara gitmek için yola çıkan 160 umreci, Adana Havalimanı'ndan geri döndü. İlçe merkezindeki Ulu Cami önünde yakınları tarafından karşılanan umreciler, kutsal topraklar için hazırladıklarını ancak yaşananlardan sonra büyük üzüntü duyduklarını belirttiler. Sevinçle yola çıktıklarını, ağlayarak geri döndüklerini ifade eden umreci kadınlar, "Korona virüsü var, Arabistan kapılarını kapatmış dediler. Çok üzüldük, ağladık. Kendimizi hazırlamıştık o mübarek toprakları görmek için. Gece sevinçle yola çıkmıştık. Ağlaya ağlaya da geri döndük, işte böyle" dediler.



Umreye gidecek olanların yakınları ise, "Umre hacılarımızı yolladık, ancak gece saat 4'ten sonra haber geldi. Geri döneceklerini öğrendik, bizler de çok üzüldük. Onları karşılamak için tekrardan geldik" şeklinde konuştular. - MERSİN

Kaynak: İHA