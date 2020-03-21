Umrecilerden sağlık çalışanlarına alkışlı destek UMRE dönüşü koronavirüs tedbirleri kapsamında Kayseri'nin Talas ilçesinde bulunan öğrenci yurdunda gözlem altında tutulan bazı vatandaşlar, pencerelere çıkarak sağlık çalışanlarına alkışla destek verdi.

UMRE dönüşü koronavirüs tedbirleri kapsamında Kayseri'nin Talas ilçesinde bulunan öğrenci yurdunda gözlem altında tutulan bazı vatandaşlar, pencerelere çıkarak sağlık çalışanlarına alkışla destek verdi.

Umre ziyaretinin ardından Türkiye'ye dönen 252 kişilik umre kafilesi, 5 gün önce koronavirüs tedbirleri kapsamında Talas ilçesinde bulunan Hunat Hatun Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. Umre kafilesi yurtta gözlem altında tutuluyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, koronavirüs salgını nedeniyle yoğun mesai yapan sağlık çalışanlarını, milletvekillerine alkışlatmasının ardından yurt genelinde başlatılan 'sağlık çalışanlarının alkışlanmasına' umre kafilesi de destek verdi. Saat 21.00'de yurtların penceresine çıkan bazı vatandaşlar sağlık çalışanlarını destek için alkışladı. Vatandaşlar, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak: DHA