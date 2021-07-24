Umre ziyaretleri yarından itibaren başlıyor
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Umre ziyaretleri yarından itibaren başlıyor

Umre ziyaretleri yarından itibaren başlıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mescid-i Haram Genel Başkan Yardımcısı Saad bin Muhammed el-Muhaimid, umre ziyaretlerinin yarından itibaren yeniden başlayacağını ve Mescid-i Haram'ın ibadet edenleri kabul etmeye hazır olduğunu açıkladı.

Mescid-i Haram Genel Başkan Yardımcısı Saad bin Muhammed el-Muhaimid, umre ziyaretlerinin yarından itibaren yeniden başlayacağını ve Mescid-i Haram'ın ibadet edenleri kabul etmeye hazır olduğunu açıkladı.

Suudi Arabistan'da hac sezonunun ermesinin ardından umre ziyaretleri yarından itibaren başlayacak. Mescid-i Haram Genel Başkan Yardımcısı Saad bin Muhammed el-Muhaimid yaptığı açıklamada, umre ziyaretlerinin yarından itibaren yeniden başlayacağını ve Mescid-i Haram'ın ibadet edenleri kabul etmeye hazır olduğunu duyurdu. Umre başvurularının (İtamarna) uygulamasından olacağını belirten Muhaimid, umre ziyaretlerinin sıkı önlemler altında olacağını söyledi.

Öte yandan Hac ibadeti dün veda tavafının ardından sona ermişti. Covid-19 nedeniyle hac ibadeti için Suudi Arabistan'da yaşayan 60 bin kişiye hac izni verilmişti. - MEKKE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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