Umre yolcularını taşıyan uçak Isparta'ya yönlendirildi Umre yolcularını taşıyan uçak Isparta'ya yönlendirildi Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas'a inmesi beklenen Umre yolcularını taşıyan uçağın hava muhalefeti nedeniyle Isparta'ya yönlendirildiğini açıkladı.

Umre yolcularını taşıyan uçak Isparta'ya yönlendirildi

SİVAS - Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas'a inmesi beklenen Umre yolcularını taşıyan uçağın hava muhalefeti nedeniyle Isparta'ya yönlendirildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı'nın aldığı kararın ardından, Sivas'ta bulunan Kredi Yurtlar Kurumu yurtları, Umre'den dönen yolcuların tedbir amaçlı misafir edilmesi için hazır hale getirildi. Umre'den dönen 178 yolcunun bulunduğu ilk uçağın bugün Sivas'a inmesi beklenirken, uçak Isparta'ya yönlendirildi. Sivas Valisi Salih Ayhan, Valilik Salonunda düzenlenen Koronovirüs konulu geniş kapsamlı toplantıda konuyu değerlendirdi. Ayhan, bugün Sivas'a inmesi beklenen ilk uçağın, hava muhalefeti dolayısı ile Isparta'ya yönlendirildiğini söyledi.

"Sivas'ta koronavirüs şüphesi dahi olmadı"

Sivas'ta bu güne kadar Koronavirüs şüphesi dahi olmadığını belirten Ayhan, "İlimizde tüm kurumlarımızla birlikte; hassasiyetle, teyakkuzda, dikkatli bir şekilde, tedbirlerimizi alarak süreci yönetiyoruz. İlimizde şimdiye kadar hiçbir vaka olmamıştır. Şüphelisi dahi olmamıştır. Tedbir amaçlı, düzensiz göçmenlerimizle ilgili birkaç tedbirimiz oldu"dedi.

Umre yolcularının bir bölümü Sivas'ta ağırlanacak

Ayhan, Sivas'ın Umre'den dönen yolcuların 14 gün süreyle kontrol altında tutulacağı 16 ilden birisi olduğunu belirtip,"Gerek Umre'ye giden, gerekse tedbir amaçlı yurt dışına çıkan vatandaşlarımız, tedbir amaçlı 14 gün boyunca yurtlarda misafir olacaktır. İlimizde ki yurt potansiyeli dikkate alınarak, bu misafirlerin ağırlanacağı 16 ilden birisi de Sivas. Gerek Umre'den gerekse yurt dışından gelecek vatandaşlarımızı yakın zamanda ilimizde de misafir edeceğiz. Umre'den dönen 178 kişilik kafile bugün ilimize gelecekti. Hava muhalefeti nedeniyle Isparta'ya yönlendirildi" dedi.

Fırsatçılık yapmayın

Ayhan, süreci fırsata dönüştürmeye çalışan esnafı uyarıp, "Bu süreçte vatandaşlarımızın duyarlı olmalarını istiyoruz. Esnaflarımızın da bu süreci sorumluluk bilinci içerisinde geçirmelerini, fırsatçı ganimet anlayışından lütfen sıyrılmalarını da özellikle arzu ediyoruz. Bu konuyu da hassasiyet ile takip ediyoruz" şeklinde konuştu.

Ayhan ayrıca konuyla ilgili yanlış bilgiler yayıp, halkta korku ve paniğe neden olanlar hakkında yasal işlem başlatılacağını da sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA