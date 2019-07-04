Umre yolcuları kutsal topraklara uğurlandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde özel bir turizm şirketi aracılığı ile kutsal topraklara gidecek 15 umre yolcusu törenle uğurlandı.

Sabah saatlerinde Cumhuriyet meydanında düzenlenen uğurlama töreninde duygulu anlar yaşandı. Dualar ve ilahiler eşliğinde uğurlanan umre kafilesi kutsal topraklara doğru harekete geçti. Kafileye din görevlileri Osman Yıldırım ve Murat Büyükzorlu önderlik etti.

Firma sahibi İlhan Türkoğlu, organizasyonla ilgili olarak "Bozüyük'ten 15 kişi olmak üzere toplam 103 kişiden oluşan, 45 günlük umre kafilemizi kutsal topraklara yolcu ediyoruz. İlk olarak Medine-i Münevvere'ye daha sonra Mekke-i Mükerreme'ye hareket edecekler. Kutsal topraklardaki ziyaretlerini yerine getirdikten sonra 20 Ağustos tarihinde yurda dönüş yapacaklar" dedi.

Uğurlama törenine, umreye giden vatandaşların yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA