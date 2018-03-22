Umre Yolcuları Kutsal Topraklara Uğurlandı

Bozüyük'te 39 umre yolcusu kutsal topraklara gitmek üzere yola çıktı.

Bozüyük Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde düzenlenen uğurlama töreninde; 39 umre yolcusu dualar eşliğinde kutsal topraklara gitmek üzere yola çıktı. Eskişehir hava alanından uçağa binecek umre grubunu yolcu etmek için düzenlenen uğurlama törenine; Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, umreye gideceklerin yakınları ve aileleri katıldı. Umre gurubunun ve ailelerinin gözyaşlarını tutamadığı törende konuşan Başkan Bakıcı umre yolcularına 'hayırlı yolculuklar' dileyerek "Umreye giden yakınlarınız için döktüğünüz gözyaşları, döndüklerinde mutluluk gözyaşlarına dönüşsün. Allah; hayırlısı ile gidip gelmeyi nasip etsin ve ibadetlerini kabul etsin, gitmek isteyen herkese de oraları görmeyi nasip etsin" dedi. - BİLECİK