Umre yolcuları karantina yurtlarına götürülüyor, yakınlarının bekleyişi sürüyor
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Esenboğa Havalimanı, Suudi Arabistan, Ankara, Umre

Umre yolcuları karantina yurtlarına götürülüyor, yakınlarının bekleyişi sürüyor

Umre yolcuları karantina yurtlarına götürülüyor, yakınlarının bekleyişi sürüyor Suudi Arabistan'dan Ankara'ya gelen umre yolcuları, Esenboğa Havalimanı'na inen uçaklarının içerisinde sağlık taramasından geçirilerek karantinaya alınmak üzere Gölbaşı'ndaki KYK yurtlarına götürüldü.

15.03.2020 12:34 | Son Güncelleme: 15.03.2020 12:36
Umre yolcuları karantina yurtlarına götürülüyor, yakınlarının bekleyişi sürüyor

Umre yolcuları karantina yurtlarına götürülüyor, yakınlarının bekleyişi sürüyor

ANKARA - Suudi Arabistan'dan Ankara'ya gelen umre yolcuları, Esenboğa Havalimanı'na inen uçaklarının içerisinde sağlık taramasından geçirilerek karantinaya alınmak üzere Gölbaşı'ndaki KYK yurtlarına götürüldü.

Umreden dönen vatandaşları taşıyan uçaklar, korona virüsü nedeniyle 14 gün karantina altında tutulacakları Ankara'ya inmeye devam ediyor. Son gelen 6 uçaktaki vatandaşlar da sağlık kontrolünden geçirildikten sonra otobüslerle Ankara Üniversitesi 50. Yıl Yerleşkesinde bulunan KHK yurtlarına görüldü.

Umre yolcuları karantina yurtlarına götürülüyor, yakınlarının bekleyişi sürüyor

Kaynak: İHA

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Umre yolcuları karantina yurtlarına götürülüyor, yakınlarının bekleyişi sürüyor

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