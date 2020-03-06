Umre sonrası gözlem altında tutulan hastalar taburcu edildi

06.03.2020 13:01 | Son Güncelleme: 06.03.2020 13:01

Karabük'te, umreden döndükten sonra öksürük şikayetiyle hastaneye başvuran ve gözlem altında bulunan iki kişi taburcu edildi.



Edinilen bilgiye göre, yaklaşık bir hafta önce Suudi Arabistan'dan umre ziyaretinden dönen yaşı çift, öksürük nedeniyle Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Sağlık Bakanlığının genel prosedürü olarak tedbir amaçlı gözlem altına alınan çiftin numuneleri Ankara'ya gönderildi.



Karabük Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yaşlı çiftin numunelerinin temiz çıktığı bildirildi.



Açılamada, şunlar kaydedildi:



"28 Şubat tarihinde umre ziyaretinden dönen ve öksürük şikayeti nedeniyle korona virüs hastalığı şüphesiyle tedbir amaçlı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek hizmet binasında gözlem altına alınan iki hastamızın Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Referans Laboratuarında yapılan tahlilleri temiz çıkmış olup, hastalarımız taburcu edilmiştir." - KARABÜK

Kaynak: İHA