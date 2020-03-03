: Umre seyahatinden dönen yolculara İstanbul Havalimanı'nda sağlık taraması yapıldı

03.03.2020 17:29 | Son Güncelleme: 03.03.2020 17:31

Umre seyahati için kutsal topraklardan yurda dönen yolcular yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını için alınan önlemler kapsamında İstanbul Havalimanı'nda sağlık kontrollerinden geçirildi.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunda alınan karar kapsamında boş uçaklarla Suudi Arabistan'ın farklı şehirlerine giden doktor ve yardımcı sağlık personellerinden oluşan ekipler, dönüş öncesi havalimanından yolcularla ilgilenmeye başlıyor.

Uçağa binmeden önce yolcuların ateşleri ölçülüyor. Uçakta da gerektiğinde aynı işlemler tekrarlanırken yolcuların Türkiye'de takibi için iletişim bilgileri alınarak, kayıt oluşturuyor.

Uçağın Türkiye'ye inmesinin ardından yolcuların sağlık kontrolleri terminalde de sürüyor. Alınan önlemler kapsamında tam donanımlı koruyucu giysi, maske ve gözlük taktığı gözlenen sağlık ekipleri, yolculara salgınla ilgili bilgilendirmede bulunuyor. Maskesi olmayan veya takmayan yolcular uyarılıyor, yolcuların tek tek ateşi ölçülüyor.

Herhangi bir olumsuz durum rastlanılmayan yolcular pasaport kontrollerinin yapıldığı alana yönlendiriliyor. Daha önce alınan önlemler kapsamında pasaport kontrol noktalarına konulan termal kameralar aracılığıyla gelen tüm yolcular taramadan geçiriliyor.

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Başhekimi Dr. Aykut Yener Kavak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Suudi Arabistan'ın umre seferlerini durdurduğunu, bu nedenle Türkiye dönüşlerin birkaç gündür yoğunlaştığını, 29 Şubat'tan bu yana kutsal topraklardan yurda günde 15 ile 25 arası uçuş icra edildiğini söyledi.

Umre dönüşleri için İstanbul Havalimanı'nda ek tedbirler alındığını kaydeden Kavak, "Umre uçuşlarından dönen vatandaşlarımızı uçağın kapısında karşılıyoruz. Onlara bu karşılamada maske ve broşür dağıtıyoruz. Uçuşla ilgili detaylı bilgilendirmede bulunuyoruz. Daha sonra doktor arkadaşlarımız yolcuların ateşlerini ölçerek, semptomlarını sorguluyorlar. Gerekli muayeneler bittikten sonra personellerimiz bu yolcularımızın iletişim bilgilerini alıyorlar. Eğer bu uçuşlarda bir vaka olursa gelen yolculara daha kolay ulaşmamız için bunu yapıyoruz. Bu kayıtlar tutulduktan sonra yolcularımızı pasaporta yönlendiriyoruz. Termal kameralardan geçiriyoruz. Daha sonra ülkemize geçişlerine izin veriyoruz." diye konuştu.

-"(Şu ana kadar) Olası bir vakaya rastlamadık."

Kavak, Sağlık Bakanlığının talimatıyla iki gün önce başlayan uygulama kapsamında umreden dönen her uçakta bir doktor ile iki yardımcı sağlık personeli bulundurulduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Sağlık ekiplerimizi, buradan giden boş uçaklarla Medine ve Cidde'ye gönderiyoruz. Onlar da dönüşte yol boyunca yolcularımızın sağlık sorgulamalarını, ateş kontrollerini yapıyorlar. Uçak indikten sonra bize seyahat ve yolcularla ilgili raporları veriyorlar: Biz, bu yolcuları havalimanında tekrar ateş taramasından geçirdikten sonra pasaport kontrol noktalarına yönlendirerek, ülkemize girişlerini sağlıyoruz. Şu ana kadarki uygulamalarda semptom gösteren yolcularımız oldu. Bunlar hekimlerimiz tarafından değerlendirildi ama olası bir vakaya rastlamadık."

Ailesiyle birlikte umreden dönen yolculardan Rıdvan Gökhan İnanır ise kutsal topraklarda ibadet yaptıklarını, bu süreçte koronovirüsle ilgili bir korku ya da endişe yaşamadıklarını söyledi.

İnanır, Sağlık Bakanlığı yetkililerinin kendileriyle yakından ilgilendiklerini ifade ederek, "Uçak inene kadar oradaki doktor bizimle ilgilendi. Ateşimizi ölçtüler. Gerekli bilgilendirmeleri de yaptılar. Yaklaşık 15 gün evden çıkmamız gerekiyormuş. Öyle bir bilgilendirme yaptılar." dedi.

Yolculardan Aynur Ay da umre seyahatlerinin çok güzel geçtiğini ve hiçbir sorun yaşamadıklarını söyledi. Dönüş yolunda bakanlık personelinin kendilerini muayene ettiğini dile getiren Ay, "Suudi Arabistan'da hiçbir şeyden korkmadık. Her şey güzel geçti." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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