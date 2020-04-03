Umre için biriktirdiği parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir vatandaş umreye gitmek için biriktirdiği parasını Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir vatandaş umreye gitmek için biriktirdiği parasını Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı. Eymir Mahallesi'nde yaşayan Huriye Şen, umreye gitmek için biriktirdiği parayı Jandarmayı arayarak bağışlayacağını bildirdi. Şen'in evine giden Jandarma ekipleri, bağışlanan bin lirayı tutanakla teslim aldı. Umreye gitmek için biriktirdiği parayı ihtiyaç sahipleri için bağışladığını ifade eden Şen, "Allah devletimize zeval vermesin, ben yine biriktiririm" dedi. İlçe Kaymakamı Şükrü Görücü ise, Şen'e duyarlılığından ötürü teşekkür ettiğini belirtti. Kaynak: AA