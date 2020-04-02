Umre için biriktirdiği parasını bağışlayan küçük kıza Elazığ Valisi'nden sürpriz Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, 11 yaşındaki Berra Erdoğan'ın umreye gitmek için kumbarasında biriktirdiği parayı Milli Dayanışma Kampanyası için bağışlaması üzerine küçük kıza umreye gönderme sözü verdi.

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, 11 yaşındaki Berra Erdoğan'ın umreye gitmek için kumbarasında biriktirdiği parayı Milli Dayanışma Kampanyası için bağışlaması üzerine küçük kıza umreye gönderme sözü verdi.

Elazığ'da yaşayan Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını üzerine yurt dışı seferler ile Kabe ziyaretlerinin durdurulması nedeniyle umre için biriktirdiği parayı Milli Dayanışma Kampanyası kapsamında ihtiyaç sahiplerine bağışladı.

Vali Kaldırım, örnek davranışından dolayı aradığı Erdoğan'ı tebrik etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kovid-19'dan dolayı ihtiyaç sahibi aileler için bu kampanyayı başlattığını aktaran Kaldırım, "Yeni tip koronavirüsten dolayı Mekke kapalı. Açıldığında seni umreye ben göndereceğim. Bu yaptığın gerçekten örnek bir davranış" ifadesini kullandı.

Berra Erdoğan da Elazığlılara "Evde kal" çağrısında bulunup şunları söyledi:

"Bir yıldır kumbaramda para biriktiriyordum. Babamın bana verdiği harçlıklardan arta kalanları o kumbaraya atıyordum. O para ile en son umreye gidecektim. Ama umrenin kapıları kapandı, nasip olmadı. Ben de para boşa gitmesin diye iyilik yapıp ihtiyaç sahiplerine vereyim dedim. Evine ekmek götüremeyen babaların yerine kendimi koyunca bu parayı vermek beni çok mutlu etti. İnşallah yine para biriktirip seneye gideceğim."

Kaynak: AA