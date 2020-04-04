Umre için biriktirdiği altınları Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı Trabzon'da 69 yaşındaki kadın, umreye gitmek için biriktirdiği 2 çeyrek altını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Trabzon'da 69 yaşındaki kadın, umreye gitmek için biriktirdiği 2 çeyrek altını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Ortahisar ilçesi Yalı Mahallesi'nde yaşayan Kezban Beşli, polisi arayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek vermek istediğini bildirdi.

Kezban Beşli, polisin yönlendirmesi ile telefonla Ortahisar Vefa Sosyal Destek Grubu'na ulaşarak durumu aktardı.

Görevliler, kadının evine giderek tutanakla 2 çeyrek altını teslim aldı. Beşli'ye teşekkür eden görevliler, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile de cep telefonundan görüntülü görüşme yapmasını sağladılar.

Genç, duyarlılığı dolayısıyla Beşli'ye teşekkür ederek, "Çok duygulandık. Bütün vatandaşlarımıza örnek bir davranış sergilediniz. Cumhurbaşkanımız bütün milletimizin sağlığı, selameti için gece gündüz demeden çalışıyor. Allah yardımcıları olsun. Hep birlikte inşallah bu süreci aşacağız." dedi.

Kezban Beşli ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısını izleyince ne yapabileceğini düşündüğünü ifade etti.

Allah'tan "bütün insanlığın üzerinden virüsü kaldırmasını" dileyen Beşli, daha önce hacca gittiğini, umreye de gitmeye heveslediği için birikim yapmaya çalıştığını söyledi.

Beşli, az da olsa biriktirdiği altınları kampanyaya bağışlama kararı aldığını belirterek şunları söyledi:

"Allah'ım inşallah bütün insanların üstünden bu virüsü kaldırsın. Cumhurbaşkanımızı Allah iki cihanda aziz etsin, ayağı taşa değmesin inşallah. Onu da sizleri de seviyorum, hepinize duacıyım. Sadece İslam alemi için değil, tüm insanlık aleminin üzerinden Allah'ım bu virüsü kaldırsın inşallah."

Kaynak: AA