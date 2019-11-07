Umre ibadetini yerine getiren 48 Umreci güllerle karşılandı

07.11.2019 11:32 | Son Güncelleme: 07.11.2019 11:38

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla kutsal topraklarda Umre ibadetini yerine getiren 48 Umreci, Çaycuma Otobüs Terminali'nde İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş, Şef Hayrettin Çakır ve Hac-Umre Memuru Yalçın Gencer ile umreci yakınları tarafından güllerle karşılandı.



Umrecilerin karşılanması sırasında duygusal anlar yaşandı. Ailelerine tekrar kavuşan umreciler, sevinç gözyaşlarını tutamadı. Umre ibadetini yerine getirmekten duyduğu mutluluğu paylaşan umreciler, herkesin gidip o mübarek diyarları (Mekke ile Medine'yi) görmeleri gerektiğini ifade ettiler.



Müftülük ekibi Umrecileri güllerle karşılayarak "Hoş geldiniz, Allah Umreniz mebrur, dualarınızı kabul eylesin" temennisinde bulundu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA