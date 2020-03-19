Umre dönüşü 14 gün kuralına uymayan 5 kişi karantinaya alındı ŞANLIURFA'da, umreden döndükten sonra 14 gün kuralına uymadığı belirlenen 5 kişi, polis tarafından götürüldükleri hastanede karantina altına alındı.

ŞANLIURFA'da, umreden döndükten sonra 14 gün kuralına uymadığı belirlenen 5 kişi, polis tarafından götürüldükleri hastanede karantina altına alındı.

Kentte, geçen hafta umreden gelen 5 kişinin 14 gün kuralına uymayarak, ziyaretçi kabul ettiği ve dışarı çıktığı, komşuları tarafından polise bildirildi. Polis, sağlık ekipleri eşliğinde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 284'üncü maddesi uyarınca ismi açıklanmayan 5 kişiyi yakaladı. Bu kişiler daha sonra Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hazırlanan karantina odasına alındı.Umrecilerin, koronavirüsün kuluçka süresi olan 14 gün boyunca hastanede karantina uygulamasına tabi tutulacağı açıklandı.

Kaynak: DHA