Umre'den gelenlerin yerleştirildikleri yurtlarda karantina süresi sona erdi
Umre'den gelenlerin yerleştirildikleri yurtlarda karantina süresi sona erdi.
29.03.2020 15:51 | Son Güncelleme: 29.03.2020 15:54
Umre'den gelenlerin yerleştirildikleri yurtlarda karantina süresi sona erdi
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Kaynak: DHA