Umreden dönenlere hangi koronavirüs tedbirleri uygulanıyor? Umre dönüşü corona virüs testleri nasıl yapılıyor? Umre dönüşü karantinaya alınıyor mu? Umre'den ülkemize geri dönen insanların sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Özellikle 15 Mart itibarı ile 21 bin kişi Umre'den dönüş yapacak. Peki Umre'den dönen vatandaşlarımız için alınan önemler neler? Umre'den dönen vatandaşlara hangi corona virüs tedbir ve önlemleri uygulanıyor? Umre'den dönenlerin corona virüs takibi!

Corona virüs salgını bütün dünyayı etkisi altına almış durumda. Devletler sosyal ve ekonomik kayıplar yaşarken sosyal hayat tamamen yaşananlardan etkilendi. Özellikle dini vecibeleri yerine getirmek için biraraya gelen insanlar korona virüs sebebi ile yaşananlardan en çok etkilenen gruplardan.

2020 yılı içerisinde kutsal belde Mekke ve Medine'ye Umre vazifesini yerine getirmek için ülkemizden binlerce insan gitti. Birçok farklı milletlerden insanların birarada bulunduğu kutsal belde corona virüs hastalıklarının bulaşması ve yayılması için risk taşıyor. Türkiye'den Umre ziyareti için gidenler yavaş yavaş dönüyorlar fakat asıl büyük kafile 15 Mart yani bugün itibarı ile ülkemize dönecekler. Peki umreden dönenlere corona virüs için hangi tedbirler uygulanıyor? Umreden dönenlere Sağlık Baklığı hangi önlemleri aldı? Havalimanlarında uygulanan tedbirler neler? Hepsini haberimizde sizin için kaleme aldık.

UMRE'DEN DÖNENLER İÇİN HAVAALANINDA ALINAN TEDBİRLER NELER?

Özellikle İstanbul Havalimanı'na gelen umre dönüş uçaklarından çıkan yolcuların sağlık kontrolleri terminalde sürdürlmektedir. Önlemler sebebiyle tam donanımlı koruyucu kıyafet, maske ve gözlük takan sağlık personelleri, yolculara salgınla ilgili bilgilendirmede bulunuyor. Maskesi olmayan veya takmayan yolcular uyarılıyor, bütün yolcuların tek tek ateşi ölçülüyor. Olumsuz durum rastlanılmayan yolcular, pasaport kontrollerinin yapıldığı alana yönlendirilmektedir.. Alınan önlemler kapsamında pasaport kontrol noktalarına termal kameralar konulmuştu. Bu termal kameralar aracılığıyla gelen tüm yolcular taramadan geçirilmektedir.

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Başhekimi Dr. Aykut Yener Kavak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Umre uçuşlarından dönen vatandaşlarımızı uçağın kapısında karşılıyoruz. Onlara bu karşılamada maske ve broşür dağıtıyoruz. Uçuşla ilgili detaylı bilgilendirmede bulunuyoruz. Daha sonra doktor arkadaşlarımız yolcuların ateşlerini ölçerek, semptomlarını sorguluyorlar. Gerekli muayeneler bittikten sonra personellerimiz bu yolcularımızın iletişim bilgilerini alıyorlar. Eğer bu uçuşlarda bir vaka olursa gelen yolculara daha kolay ulaşmamız için bunu yapıyoruz. Bu kayıtlar tutulduktan sonra yolcularımızı pasaporta yönlendiriyoruz. Termal kameralardan geçiriyoruz. Daha sonra ülkemize geçişlerine izin veriyoruz. " dedi.

UMRE DÖNÜŞ UÇAKLARINDA ALINAN CORONA VİRÜS ÖNLEMLERİ NELER?

Gerekli önelmler ülkeye gelmeden önce dönüş uçağında başlamaktadır. Uçakta alınan önemler ile ilgili konuşan Dr. Aykut Yener Kavak, "Sağlık ekiplerimizi, buradan giden boş uçaklarla Medine ve Cidde'ye gönderiyoruz. Onlar da dönüşte yol boyunca yolcularımızın sağlık sorgulamalarını, ateş kontrollerini yapıyorlar. Uçak indikten sonra bize seyahat ve yolcularla ilgili raporları veriyorlar: Biz, bu yolcuları havalimanında tekrar ateş taramasından geçirdikten sonra pasaport kontrol noktalarına yönlendirerek, ülkemize girişlerini sağlıyoruz. Şu ana kadarki uygulamalarda semptom gösteren yolcularımız oldu. Bunlar hekimlerimiz tarafından değerlendirildi ama olası bir vakaya rastlamadık." açıklamasını yaptı.

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