Umre'den dönen 337 kişi, Konya'da karantinaya alındı Umre'den dönen 337 kişi, Konya'da karantinaya alındıUMRE için gittiklere Suudi Arabistan'dan koronavirüs salgını nedeniyle dönemeyen 337 kişi, Konya'da Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı yurda yerleştirilmeye başlandı.

Umre'den dönen 337 kişi, Konya'da karantinaya alındı

UMRE için gittiklere Suudi Arabistan'dan koronavirüs salgını nedeniyle dönemeyen 337 kişi, Konya'da Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı yurda yerleştirilmeye başlandı. Üç kafile getirilip yurda yerleştirilecek olan umreden dönenler, 14 gün karantina altında tutulacak. Şubat ayı sonlarında Suudi Arabistan'a umre için giden 362 kişi koronavirüs salgını nedeniyle dönemedi. Bir süredir orada tutulanlardan 337 kişi, bugün kafileler halinde uçakla Konya'ya getirilmeye başlandı. Havalimanında sağlık kontrolünden geçirildikten sonra otobüslerle kalacakları Şems Tebriz-i Kız Yurduna getirildi. Yurtta evli çiftler dışında tek kişi olarak odalarda 14 gün karantinada tutulacakları öğrenildi.

Kaynak: DHA